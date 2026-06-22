Bostekoğlu : Salah a fait taire les sceptiques face à la Nouvelle-Zélande

L’Australien Ange Postecoglou, ex-mentor de Tottenham Hotspur, estime que Mohamed Salah a largement fait taire les sceptiques quant à son influence en équipe d’Égypte. Auteur d’un but et d’une passe décisive, l’attaquant des Pharaons a guidé son pays vers une victoire historique 3-1 face à la Nouvelle-Zélande, synonyme de premier succès en Coupe du monde 2026.

Le capitaine des Pharaons a joué un rôle prépondérant dans cette victoire 3-1, ouvrant le score puis offrant la passe décisive du troisième but et offrant ainsi à son pays sa toute première victoire en Coupe du monde.

« S’il restait le moindre doute sur l’influence de Mohamed Salah au sein de cette équipe, tout le monde a pu en mesurer l’ampleur », a-t-il déclaré à la chaîne britannique ITV.

Il a ajouté : « Cette victoire va donner une confiance énorme à l’équipe d’Égypte. Les joueurs ont dû faire face à des conditions difficiles pendant le match, mais leur plus grande star a pris ses responsabilités au moment clé. »

Pour l’Australien, ce sont ces instants qui distinguent les grands joueurs dans les grandes compétitions : « Pour avancer dans la compétition, il faut que vos stars donnent le meilleur d’elles-mêmes, et c’est exactement ce qu’a fait Salah. »

Ces éloges sont intervenus après que les Pharaons ont transformé un retard d’un but en une victoire 3-1, se rapprochant ainsi d’une qualification pour les seizièmes de finale avant d’affronter l’Iran lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Avec ce troisième but en Coupe du monde, l’attaquant égyptien égale le record de réalisations pour un joueur arabe dans l’épreuve et porte son total en sélection à 68 unités, à une seule longueur du record absolu détenu par Hossam Hassan.