Comment regarder Bosnie-Herzégovine - Roumanie avec un VPN

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

UEFA Nations League B - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

La Bosnie-Herzégovine reçoit la Roumanie au stade Bilino Polje de Zenica, dans le groupe 4 de la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA. Les deux équipes abordent ce rendez-vous dans des états d’esprit très différents.

L’équipe de Sergej Barbarez vient de s’incliner 3-2 face à la Suède le 14 novembre. Cette défaite a mis fin à ses espoirs de promotion et confirmé le retour de la Suède en Ligue A. La Bosnie-Herzégovine occupe la deuxième place du groupe, mais sa campagne marque le pas à un moment décisif.

La Roumanie arrive avec un regain de confiance peu fréquent ces derniers temps. L’équipe de Gheorghe Hagi a battu la Pologne 2-1 lors de son dernier match de Ligue des nations, mettant fin à une série de quatre défaites consécutives dans la compétition. La Roumanie avait auparavant subi une lourde défaite 6-0 contre la Pologne et perdu 1-0 face à la Suède. Cette victoire revêt donc une réelle importance.

Les précédentes confrontations entre ces deux équipes renforcent l’enjeu de ce rendez-vous. La Bosnie-Herzégovine s’était imposée 4-2 à Zenica lors de leur première rencontre dans cette campagne de Ligue des nations. Elle avait également battu la Roumanie 3-1 lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde en novembre 2025. La Roumanie voudra inverser la tendance sur le sol bosnien.

La Roumanie est dernière du groupe 4 et a besoin de points pour éviter la relégation, tandis que la Bosnie-Herzégovine cherche à rebondir après sa défaite contre la Suède. Ce match représente donc un véritable enjeu pour les deux équipes, aux deux extrémités du classement.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Bosnie-Herzégovine - Roumanie en direct.

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