Comment regarder Bosnie-Herzégovine - Roumanie avec un VPN

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Avant-match

UEFA Nations League B - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

La Bosnie-Herzégovine reçoit la Roumanie au stade Bilino Polje de Zenica, dans le groupe 4 de la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA. Les deux équipes abordent cette rencontre dans des états d’esprit très différents.

L’équipe de Sergej Barbarez vient de s’incliner 3-2 face à la Suède le 14 novembre. Ce résultat a mis fin à ses espoirs de promotion et confirmé le retour de la Suède en Ligue A. La Bosnie-Herzégovine occupe la deuxième place du groupe, mais sa campagne marque le pas à un moment décisif.

La Roumanie arrive avec un regain de confiance peu fréquent ces derniers temps. L’équipe de Gheorghe Hagi a battu la Pologne 2-1 lors de sa dernière sortie en Ligue des nations, mettant fin à une série de quatre défaites consécutives dans la compétition. La Roumanie avait auparavant été écrasée 6-0 par la Pologne et battue 1-0 par la Suède. Cette victoire revêt donc une réelle importance.

Les précédentes confrontations entre les deux équipes ajoutent de l’enjeu à ce rendez-vous. La Bosnie-Herzégovine s’était imposée 4-2 à Zenica lors de leur premier duel dans cette campagne de Ligue des nations. Elle avait également battu la Roumanie 3-1 en novembre 2025, lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde. La Roumanie voudra inverser cette tendance sur le sol bosnien.

Dernière du groupe 4, la Roumanie a besoin de points pour éviter la relégation, tandis que la Bosnie-Herzégovine cherche à rebondir après sa défaite contre la Suède. Cette rencontre comporte donc un véritable enjeu aux deux extrémités du classement.