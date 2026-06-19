Bosnie-Herzégovine - Qatar : présentation du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Le coup d’envoi de la rencontre Bosnie-Herzégovine – Qatar sera donné le 24 juin 2026 à 19 h GMT (14 h EST).

Getty Images

Bosnie-Herzégovine - Qatar : contexte de la rencontre

Dans le nord-ouest du Pacifique, cette confrontation revêt une importance cruciale pour les deux formations du groupe B, déterminées à se remettre d’une deuxième journée douloureuse. Après une deuxième journée de matches éprouvante – défaite 4-1 de la Bosnie-Herzégovine face à la Suisse à Los Angeles et revers historique 6-0 du Qatar contre le Canada, coorganisateur de la compétition, à Vancouver –, la marge d’erreur au Seattle Stadium (Lumen Field) s’est considérablement réduite. Les deux formations abordent donc ce rendez-vous avec l’impératif de se remettre mentalement de ces revers et de gérer au mieux leurs problèmes de suspensions, deux facteurs qui pourraient sceller leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale.

Le sélectionneur bosnien, Sergej Barbarez, doit rapidement rétablir l’équilibre d’un groupe qui a craqué sous la pression en seconde période face à des adversaires européens. Il devra réorganiser sa défense après l’exclusion du défenseur central Tarik Muharemović à la 80^e minute et s’appuyer sur l’expérience de Sead Kolašinac et du capitaine Edin Džeko pour retrouver de l’équilibre, imposer le rythme et percer le bloc adverse. En face, le Qatar, touché par une crise de sélection après les deux cartons rouges directs infligés au défenseur Homam Ahmed et au milieu Assim Madibo, tentera de s’appuyer sur son schéma de jeu tenace, celui qui lui avait permis d’arracher un match nul 1-1 face à la Suisse lors de la première journée.

Dans l’écrin ultramoderne du Seattle Stadium, le match s’apparente à une partie d’échecs où les deux staffs devront multiplier les ajustements tactiques et les choix de composition audacieux. Aucune des deux formations ne peut se permettre un nouveau passage à vide défensif : la communication au milieu de terrain et la rapidité des transitions s’annoncent donc décisives. Le Qatar voit dans cette rencontre l’occasion idéale de se racheter et d’affirmer ses ambitions pour les huitièmes de finale, tandis que la Bosnie misera sur l’expérience de ses cadres, ses contres-attaques rapides et son efficacité pour exploiter la moindre faille. Avec les premières projections du tableau final qui se dessinent, maintenir en vie leurs espoirs de qualification guidera chaque choix tactique dès le coup d’envoi.

En savoir plus : Comment regarder et suivre en direct la Coupe du monde de la FIFA 2026

Résultats de la 2^e journée : Suisse 4, Bosnie-Herzégovine 1.

Suisse 4-1 Bosnie-Herzégovine

L’équipe de Sergej Barbarez a connu un effondrement majeur en seconde période à Los Angeles, s’inclinant finalement 4-1 face à une formation suisse impitoyable. Les Bosniaques avaient pourtant montré une discipline défensive remarquable durant une première mi-temps âprement disputée, contrant les offensives helvétiques et atteignant la pause sur un score nul et vierge.

Cependant, cette solidité structurelle s'est évaporée après la pause. La Suisse a ouvert le score à la 74e minute grâce à Johan Manzambi. L'obstacle bosnien est devenu insurmontable à la 80e minute, lorsque le défenseur central Tarik Muharemović a reçu un carton rouge direct. L’infériorité numérique a immédiatement été sanctionnée : Rubén Vargas a doublé la mise avant que Manzambi n’inscrive un doublé. Si Ermin Mahmić, entré en seconde période, a sauvé l’honneur dans le temps additionnel, Granit Xhaka a fixé le score à 5-1 d’un penalty à la 97^e minute. Cette lourde défaite laisse à Barbarez un travail défensif considérable à accomplir avant la troisième journée.

Getty Images

Canada 6-0 Qatar

Les Maroons ont vécu une soirée cauchemardesque et véritablement historique à Vancouver, s’effondrant complètement sous la pression intense pour s’incliner 6-0 face au Canada, l’un des co-organisateurs. Le Qatar s’est retrouvé dès le début dans une situation difficile lorsque Cyle Larin a ouvert le score à la 16e minute, suivi peu après par une finition chirurgicale de Jonathan David.

Tout espoir de remontée s’est évanoui à la 33^e minute lorsque le défenseur Homam Ahmed a reçu un carton rouge direct. David a de nouveau frappé juste avant la mi-temps, puis le milieu de terrain Assim Madibo a écopé du deuxième avertissement qatari à la 53^e, plongeant son équipe à neuf contre onze. Nathan Saliba a inscrit le quatrième but, un csc malheureux de Mohammed Manai a aggravé le score, puis David a completé son triplé historique dans les derniers instants du temps additionnel. Le Qatar doit désormais opérer un redressement psychologique sans précédent avant son déplacement à Seattle.

Quels ajustements tactiques les deux sélectionneurs doivent-ils désormais opérer ?

Bosnie-Herzégovine (Sergej Barbarez)

Sergej Barbarez n’a pas besoin d’abandonner les principes structurels audacieux qui ont permis à son équipe de tenir en échec, de manière historique, le Canada, pays coorganisateur du tournoi, lors de leur match d’ouverture conclu par un nul 1-1. Les courses verticales, la combativité collective et le leadership des cadres démontrent que la Bosnie-Herzégovine possède les outils pour grappiller des points sur la scène internationale.

Il doit toutefois corriger sans concession les défaillances défensives et l’effondrement mental qui ont suivi la pause face à la Suisse. La tâche est d’autant plus ardue que le défenseur central Tarik Muharemović a écopé d’un carton rouge direct à la 80e minute. Son principal ajustement tactique devra donc porter sur une restructuration complète de sa ligne arrière, afin que le duo de centraux improvisé trouve rapidement ses marques avec Sead Kolašinac. Le pivot du milieu doit aussi offrir un bouclier défensif plus cohérent, en suivant les transitions verticales rapides et en fermant les espaces latéraux afin d’empêcher l’attaque du Qatar d’exploiter une ligne arrière récemment remaniée.

Qatar (Julen Lopetegui)

Julen Lopetegui n’a pas besoin de démanteler le schéma pragmatique et résilient qui a permis à son équipe de contrer de manière historique une Suisse très bien cotée pour arracher un match nul 1-1 lors de la première journée. Cette organisation structurelle compacte reste leur atout le plus fiable lorsqu’elle est parfaitement exécutée, mais leur dernier match de groupe exige une refonte tactique massive suite au désastre disciplinaire absolu contre le Canada.

Confronté à une crise de sélection sans précédent après les cartons rouges directs infligés au défenseur Homam Ahmed et au milieu de terrain Assim Madibo, rester totalement passif ou s’en tenir à des rôles de position classiques mènerait tout droit au désastre. L’ajustement principal de Lopetegui doit viser à stabiliser une équipe gravement décimée en recourant à un bloc défensif bas et hyper-compact. Privé de ses éléments clés au milieu de terrain et en défense, le Qatar doit se replier dans une coquille défensive étroite et ultra-disciplinée pour étouffer les axes centraux. Une fois le ballon récupéré, il faudra contourner le contre-pressing bosnien par une accélération verticale immédiate, en s’appuyant sur la capacité d’Akram Afif à se démarquer et sur sa vitesse pure pour exploiter les rares transitions avant que l’attaque ne soit étouffée.

Quelles sont les dernières nouvelles concernant l’équipe avant la 3ᵉ journée ?

Getty Images

Nouvelles de l’équipe de Bosnie-Herzégovine

Le sélectionneur bosnien, Sergej Barbarez, doit reconstruire sa défense et remobiliser son groupe après la lourde défaite 4-1 concédée face à la Suisse à Los Angeles lors de la deuxième journée. Le sujet le plus brûlant est l’absence du défenseur central Tarik Muharemović, exclu par un carton rouge direct et donc forfait.

Pour compenser cette absence, le vétéran Sead Kolašinac et son partenaire Nikola Katić devront assumer une responsabilité structurelle majeure afin de solidifier la ligne défensive devant le gardien Nikola Vasilj. L’arrière droit Amar Dedić, malgré un avertissement face aux Suisses, devrait conserver sa place. Au milieu, Benjamin Tahirović et Ivan Šunjić devraient conserver leur place pour apporter leur puissance physique dans l’entrejeu.

En attaque, l’emblématique capitaine Edin Džeko conservera logiquement sa place pour animer le front offensif. Remplacé peu après avoir reçu un carton jaune lors de la deuxième journée, il animera l’attaque aux côtés d’Ermedin Demirović et du jeune ailier Kerim Alajbegović. Auteur du but de la consolation face à la Suisse, Ermin Mahmić presse pour obtenir davantage de temps de jeu et capitaliser sur son entrée concluante.

Nouvelles de l'équipe du Qatar

Julen Lopetegui doit résoudre un casse-tête tactique et logistique encore plus complexe alors qu’il prépare son équipe pour un match qu’elle se doit absolument de remporter. Les « Maroons » doivent faire face à une crise de sélection sans précédent après leur défaite chaotique 6-0 contre le Canada, coorganisateur de la compétition, qui a entraîné deux suspensions lourdes. Le Qatar sera ainsi privé de son défenseur clé Homam Ahmed et de son milieu relayeur Assim Madibo, tous deux expulsés et donc forfait pour ce rendez-vous crucial.

La structure de fortune mise en place par Lopetegui exigera un changement tactique radical. En défense, les centraux Chancel Mbemba et Sikou Kapuadi devront former un mur capable d’absorber la puissance physique bosnienne. Le latéral gauche Arthur Masuaku, déjà auteur d’une performance décisive avec une passe décisive dans le tournoi, devra contenir ses élans offensifs, tandis que son homologue droit Aaron Wan-Bissaka devra le seconder pour protéger le gardien Lionel Mpasi et éviter de l’exposer.

Le casse-tête principal concerne le remplacement de Madibo dans l’entrejeu. Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe et Ngal’ayel Mukau devront donc multiplier les courses verticales et assurer une couverture défensive rigoureuse pour empêcher la Bosnie de dicter le rythme. En attaque, Yoane Wissa et l’expérimenté Cédric Bakambu devront assumer le poids des attentes offensives, imposer un rythme élevé et exploiter au mieux les rares transitions offensives.

Bosnie-Herzégovine – Qatar : les duels clés

Akram Afif contre Sead Kolašinac

Malgré la dérive disciplinaire du Qatar et sa lourde défaite lors de la deuxième journée, Akram Afif demeure le pivot créatif et l’atout le plus dangereux d’une attaque désormais réduite. Sa vision du jeu de classe mondiale et sa vitesse fulgurante en font le seul capable de porter les transitions des Maroons. Pour fissurer le bloc défensif bosnien, il devra exploiter sa fulgurante accélération et ses feintes percutantes afin de déséquilibrer les arrière, relancer vite les transitions et servir des joueurs axiaux comme Cédric Bakambu.

Pour contenir cette menace, le défenseur central expérimenté Sead Kolašinac, véritable pilier de la Bosnie, aura pour mission de le museler. Avec l’indisponibilité du jeune axial Tarik Muharemović, expulsé lors de la 2ᵉ journée, Kolašinac doit endosser un leadership accru pour solidifier un secteur défensif remanié. Concentration maximale sur son placement, agressivité dans les duels et lecture de jeu affûtée seront ses atouts pour fermer les angles de passe, couper les courses intérieures d’Afif et étouffer les velléités qataries dès la phase de transition.

Getty Images

Edin Džeko contre Chancel Mbemba

Cœur battant de la Bosnie, meilleur buteur de l’histoire des Vatreni et point de référence absolu, le capitaine Edin Džeko doit imposer son tempo offensif et fissurer le bloc qatari. Son jeu de pivot légendaire et sa domination aérienne lui permettent de contourner la pression haute, d’orienter le jeu et de déclencher des actions décisives dans le dernier tiers. Face à un bloc qatari qui aura pour consigne de rester en retrait, sa capacité à se glisser dans les espaces, à combiner avec des milieux de terrain en soutien comme Kerim Alajbegović et à conclure sans pitié dans la surface de réparation déstabilisera facilement l’adversaire.

Chancel Mbemba, la tour de contrôle de la défense qatarie, aura pour mission de contenir cette menace offensive. Le défenseur central doit stabiliser l’arrière-garde improvisée de Lopetegui et apporter une couverture tactique indispensable depuis la suspension de son partenaire Homam Ahmed. Sa discipline sans ballon sera scrutée au Seattle Stadium. Il devra gérer son placement de manière agressive pour réduire les espaces centraux, empêcher Džeko de se retourner et de se présenter face au but, et protéger sa surface de réparation afin d’éviter que les Bosniaques ne dominent complètement la surface et ne coincent le Qatar dans une défense insoutenable.

Quels scénarios se dessinent alors dans le groupe B ?

Après la deuxième journée, le groupe B est un véritable parcours d’obstacles pour les deux derniers du classement. Le Canada, co-organisateur, occupe la première place avec quatre points et une différence de buts de +6, tandis que la Suisse le talonne à la deuxième place avec le même nombre de points mais une différence de +3. La Bosnie-Herzégovine (–3) et le Qatar (–6) ferment la marche avec un maigre point chacun.

Au Seattle Stadium, ce match de la 3ᵉ journée revêt donc des allures de finale anticipée pour deux sélections déterminées à rester en lice.

Si la Bosnie-Herzégovine s'impose

Une victoire permettrait à l’équipe de Sergej Barbarez d’atteindre quatre points et de se rapprocher d’une place pour les 32es de finale. En cas de large succès et selon l’issue du Canada-Suisse, la Bosnie pourrait même viser l’une des deux premières places directement qualificatives si la différence de buts lui est favorable. Atteindre ce total leur offrirait une base mathématique solide pour intégrer le groupe des meilleurs troisièmes, tout en bloquant le Qatar à un seul point et en éliminant les hommes de Julen Lopetegui de la compétition.

Si le Qatar s’impose

En cas de succès in extremis de la formation de Julen Lopetegui, les Maroons passeraient à quatre unités et relanceraient immédiatement leur parcours. Avec quatre unités au compteur, le Qatar prendrait son destin en main pour la troisième place et disposerait d’un solide argument pour intégrer le tableau des meilleurs troisièmes et ainsi atteindre les huitièmes de finale. En revanche, la Bosnie resterait bloquée à un point, éliminée dès la phase de groupes.

Un partage, enfin, figerait les deux équipes à deux points, un total presque insuffisant pour espérer intégrer le club des meilleurs troisièmes.

En cas de partage des points à Seattle, les deux sélections resteraient bloquées à deux unités, une marque qui, dans l’histoire des tournois à 48 équipes, offre rarement un billet pour les repêchages de la troisième place. Un nul les éliminerait donc quasi automatiquement avant même les seizièmes de finale.

Actualités des équipes et compositions

La Bosnie-Herzégovine est entraînée par Sergej Barbarez. Selon les données disponibles, aucun joueur n’est blessé ou suspendu, et la composition probable n’a pas encore été communiquée. Des mises à jour seront publiées à l’approche du coup d’envoi.

Le Qatar est entraîné par Julen Lopetegui. Aucune information concernant des blessures ou des suspensions n’est actuellement disponible pour cette rencontre, et aucune composition probable n’a été communiquée. D’autres détails seront fournis à l’approche du coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

La Bosnie-Herzégovine n’a pas perdu lors de quatre de ses cinq derniers matchs, avec deux victoires et trois nuls, selon les données disponibles. Son dernier match s’est conclu par un nul 1-1 face au Canada en Coupe du monde le 12 juin, après un autre 1-1 amical contre le Panama le 6 juin. Auparavant, les Bosniaques avaient partagé les points avec la Macédoine du Nord (0-0) et gagné deux fois en qualifications pour la Coupe du monde, 1-1 aux tirs au but contre l’Italie et le Pays de Galles. La Bosnie a donc inscrit quatre buts et en a concédé autant lors de ces cinq rencontres.

Le Qatar, de son côté, compte, sur ses cinq dernières sorties, une victoire, deux nuls et deux défaites. Les coéquipiers de Akram Afif ont partagé les points avec la Suisse (1-1) le 13 juin, lors de leur entrée en lice dans la Coupe du monde, après un match amical conclu sur le même score face au Salvador le 6 juin. Auparavant, ils s’étaient inclinés 1-0 face à l’Irlande et 3-0 contre la Tunisie lors de la Coupe arabe de la FIFA en décembre 2025, après un nul 1-1 face à la Syrie dans la même compétition. Le Qatar a marqué deux buts et en a concédé cinq sur ces cinq matchs.

Bilan des confrontations directes

BIH Dernier match QAT 0 1 Nul 0 Bosnie-Herzégovine 1 - 1 Qatar 1 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Les données sur les confrontations directes sont très limitées : les deux sélections ne se sont rencontrées qu’une fois, le 10 août 2010 en match amical, et avaient partagé les points sur le score de 1-1. Ce face-à-face rare fait donc de leur rencontre dans la phase de groupes de la Coupe du monde un événement inédit.

Classement



