Bosnie-France (0-1) - Deschamps, Griezmann, Lloris, Rabiot… Toutes les réactions

L’équipe de France a difficilement battu la Bosnie-Herzégovine (1-0) ce mercredi, et les Bleus ont savouré les trois points comme il se doit.

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France, sur M6) :

"J’ai trouvé que notre première période était en dessous de ce qu’on est capables de faire. C’était mieux en seconde, mais ce n’est pas facile. Je n’avais pas vu ça depuis un moment de la part de mon équipe. L’essentiel c’est la victoire. Pourtant, j’en avais mis pas mal au repos et j’ai trouvé la mise en route assez difficile. Je ne leur trouve pas d’excuses, mais entre les déplacements et le décalage horaire, c’est difficile. Ce résultat est donc important. Aujourd’hui, en gagnant ici, rien n’est fait mais on se met à la meilleure place. Les 23 pour l’Euro ? Je n’y pense même pas aujourd’hui, car je n’ai pas toutes les données. J’aurai des choix importants à faire. Peut-être que ça sera une liste plus élargie, et ça ne sera pas une mauvaise décision de l’UEFA. Ça laissera plus de place. Je suis focalisé sur ces 3 matchs qu’on a eus, qui étaient compliqués. Je vais les suivre sur les deux derniers mois et fin mai, je prendrai les décisions."

Antoine Griezmann (attaquant de l’équipe de France, sur M6) :

"C’était compliqué. Après, il y a un peu de fatigue. Ensuite, on a un peu de mal à jouer contre une défense à cinq. Il faudra bien voir ça, essayer de voir où on peut faire mal. On est attendus à chaque match. Des fois, il n’y a pas du beau jeu, mais le plus important, c’est les 3 points. A titre personnel ? Oui, je rentre heureux à Barcelone. Je suis fier de mon parcours avec les Bleus. J’ai encore plus à donner, et aller le plus loin possible. On a une compétition cet été et je suis prêt à tout donner."

Hugo Lloris (gardien de l’équipe de France, sur M6) :

"C’était un peu laborieux, surtout en première période. On a eu du mal dans l’utilisation du ballon, ils nous mettaient en danger en contre et sur les coups de pied arrêtés. Mais l’état d’esprit est remarquable. On a mal joué, mais on a gagné grâce à cet état d’esprit. Il faut s’appuyer la dessus. Il faut continuer à s’améliorer, car il y a des matches importants qui arrivent. Il fallait être prêts tout de suite, avoir du mouvement, mettre de l’intensité et être plus direct. C’est ce qui nous a manqué. En seconde période, avec l’entrée d’Olivier Giroud, ça a permis de fixer les défenseurs, et libérer Kylian (Mbappé) et Antoine (Griezmann). Ça a payé tout de suite, et on a géré le résultat. L’essentiel est là, et on avance."

Adrien Rabiot (milieu de terrain de l’équipe de France, sur L’Equipe TV) :

"Je me sens bien depuis mon retour en septembre. Je sais ce que veut le coach, et je me suis intégré dans cette nouvelle génération que je connais bien. C’est plus facile donc. Et je donne tout pour cette équipe. Ce soir c’était important de faire plus que les autres, car il y avait de la fatigue chez mes coéquipiers. Pour l’Euro ? Ça revient au coach de décider (si je serai là). Je pense avoir démontré qu’il peut compter sur moi."