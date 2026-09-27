Jan Boskamp est dithyrambique au sujet de Mika Godts après la prestation de l’ailier belge contre l’Italie (victoire 0-2) en Ligue des nations. Le consultant dit également son dégoût face au fait que Godts ait été écarté de la Coupe du monde l’été dernier.

« Cela reste une honte que ce garçon n’ait pas été autorisé à aller à la Coupe du monde. La manière dont il marque ce but, c’est quand même de classe mondiale, non ? La façon dont il a laissé glisser ces Italiens avant de conclure tranquillement. Un régal, mec ! », s’enthousiasme Boskamp dans un entretien accordé à Het Nieuwsblad.

« Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne s’impose aussi comme titulaire indiscutable au PSG », poursuit un Boskamp dithyrambique, en réagissant à l’idée que les supporters belges découvriraient seulement maintenant Godts. « Eh bien, vous devriez avoir tout autant honte que Rudi Garcia. En Belgique, à propos de Godts, on entendait toujours la remarque qu’il ne jouait “que” en Eredivisie. »

« Mais tous ces buts et ces passes décisives ne tombent pas du ciel. Il a un tel sens du but. Avec Garcia, cela ne ressortait pas encore en sélection, mais peut-être que ça colle tout simplement mieux avec un sélectionneur hollandais comme Van Bommel », prédit l’ancien entraîneur, qui annonce de belles années à l’ex-Ajacide sous les ordres du sélectionneur néerlandais.

Là où Boskamp n’a que des compliments pour Godts, il se montre en revanche très critique envers Romelu Lukaku, entré en jeu. « Encore une entrée en jeu moyenne. Il a reçu deux ballons et a raté son contrôle à deux reprises. Ce n’est pas totalement illogique : cela fait désormais plus d’un an qu’il n’a plus disputé un match complet. »

« À sa réaction lors de cette échauffourée avec Donnarumma, on voit qu’il ne se sent pas bien. Il se vexe beaucoup trop vite. L’ancien Lukaku se situait au-dessus de ce genre de petites choses. Espérons qu’on le reverra encore un jour », continue d’espérer Boskamp pour des jours meilleurs pour l’attaquant de 33 ans de Fenerbahçe.

Enfin, Boskamp revient sur le baptême du feu de Xavi comme sélectionneur des Pays-Bas, qui a arraché un point contre l’Allemagne dans les tout derniers instants. « La manière dont ils ont inscrit cette égalisation dans le temps additionnel était grandiose. Aussi bien la passe décisive de Van Bommel junior que la finition de Gakpo. C’était un régal, tout comme j’ai pris du plaisir avec la Belgique. C’est sympa de voir tous ces nouveaux sélectionneurs apporter un vent de fraîcheur. »