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Le Néerlandais Marino Bositch, entraîneur d'Al-Ahli, a expliqué pourquoi le niveau de jeu de son équipe a tant varié entre le dernier match contre Al-Shabab et le Clasico face au rival historique, Al-Nassr.

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Al-Ahli s'est imposé 3-1 face à Al-Nassr lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes vendredi soir , au stade Al-Inma de Djeddah, dans le cadre d'un match en retard de la 9e journée de la Roshn League.

« Chaque match a ses propres circonstances, et je tiens à analyser chacun d'eux de manière indépendante, car les matchs diffèrent les uns des autres », a déclaré Bositch en conférence de presse d'après-match, dans des propos rapportés par le quotidien saoudien Al-Riyadiyah.

Et d'ajouter : « Quand vous disputez un match avec un gardien expulsé, les circonstances ne sont pas les mêmes que lors de la rencontre d'aujourd'hui. Nous devons profiter du moment et célébrer cette victoire contre Al-Nassr. »

Le technicien néerlandais faisait allusion à l'expulsion de son gardien saoudien Abdulrahman Al-Sanbi, qui avait provoqué la défaite de l'équipe face à Al-Shabab (1-6) lors de la 12e journée de la Roshn Saudi League.

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Revenant sur la rencontre, Bositch a poursuivi : « Les joueurs ont livré une prestation remarquable, avec un soutien impressionnant des supporters présents. »

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Il a ensuite détaillé : « Pour revenir au début du match, nous avons commis beaucoup d'erreurs. Le tournant a été le penalty manqué, puis nous avons marqué un but refusé, une décision discutable selon moi, avant que la superbe frappe de (Wenderson) Galeno ne nous relance dans la partie. En seconde période, (Édouard) Mendy, (Roger) Ibañez et le reste des joueurs se sont battus avec acharnement pour préserver notre cage. »

Concernant la suite, l'entraîneur néerlandais a estimé : « Le plus difficile dans le football, c'est de maintenir le même niveau, et toutes les équipes du monde jouent mieux à domicile, devant leur public. »

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Avant de nuancer : « Cela dit, nous avons obtenu de bons résultats à l'extérieur, dont une victoire contre Al-Fateh, que nous n'avions plus battu depuis cinq ans. »

Il a également reconnu : « La chance nous a souri aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier la qualité de notre gardien Mendy, qui a sauvé l'équipe à plusieurs reprises. »

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Interrogé sur l'absence du milieu de terrain ukrainien Artem Bondarenko dans le groupe retenu pour le Clasico, Bositch a répondu : « Concernant Artem, nous choisissons toujours les joueurs les plus prêts, et nous n'avons actuellement aucun blessé hormis Saleh Abu Al-Shamat. »

Et de conclure : « Nous préférons construire le jeu depuis l'arrière, mais nos adversaires misent sur le pressing haut, nous avons donc été contraints de modifier notre style pour le moment. »

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Grâce à ce succès, Al-Ahli porte son total à 24 points et occupe la 4e place du classement du championnat saoudien, à 4 longueurs d'Al-Nassr, troisième, dont le compteur reste bloqué à 28 points.

En dehors de la Roshn League, Al-Ahli occupe la 6e place du groupe Ouest de la Ligue des champions de l'AFC Élite avec 8 points, glanés grâce à deux victoires et deux matchs nuls, sans avoir concédé la moindre défaite jusqu'à présent.

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En Coupe du Serviteur des deux saintes mosquées, Al-Ahli a franchi les seizièmes de finale en battant Al-Anwar 2-1 et se prépare à affronter Al-Ula, le lundi 11 janvier prochain, au stade Prince Mohammed ben Abdelaziz de Médine, en huitièmes de finale.