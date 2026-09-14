Le Néerlandais Marino Pusic, entraîneur d'Al-Ahli, a répondu aux critiques dont il fait l'objet ces derniers temps, et qui se sont poursuivies après son récent faux pas en Ligue des champions d'Asie de l'élite.

Al-Ahli a fait match nul face au club ouzbek du Pakhtakor sur le score de 1-1, lors de la rencontre qui les a opposés, lundi soir, au stade Al-Inmaa de Djeddah, dans le cadre de la première journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Bien qu'Al-Ahli ait été proche de la défaite et n'ait inscrit le but égalisateur que dans le temps additionnel, l'entraîneur néerlandais a assuré que son équipe avait toujours été la meilleure, dans des propos tenus lors de la conférence de presse d'après-match et rapportés par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat ».

Pusic a déclaré à ce sujet : « Que dire de ce match ? Un match à sens unique, nous avons créé beaucoup d'occasions, et il ne nous a manqué que la finition. »

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Il a ajouté : « Nous avons tenté plus de 20 tirs, mais nous n'avons pas réussi à marquer. Mon équipe mérite des éloges, surtout après que j'ai laissé au repos plusieurs joueurs. »

Et de conclure : « Je réaffirme que, dans chaque match, nous sommes la meilleure équipe et nous maîtrisons entièrement le déroulement de la rencontre. Je suis fier des joueurs et de la performance livrée. Nous penserons aux échéances à venir et tournerons la page de ce match une fois terminé. »

C'est ce qu'a confirmé Firas Al-Buraikan, attaquant d'Al-Ahli, en déclarant : « C'était un match à sens unique, et ce n'est pas notre véritable équipe. Nous préparons le match face aux Sundowns, et comme l'a mentionné l'entraîneur, nous avons tout donné aujourd'hui, mais nous n'avons pas été chanceux. Nous reviendrons plus forts, si Dieu le veut. »

Il est à noter qu'Al-Ahli se prépare à affronter le club sud-africain de Mamelodi Sundowns, samedi prochain, pour le titre de la Coupe d'Afrique, d'Asie et du Pacifique.