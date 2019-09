Borussia Dortmund, Zorc laisse planer le doute sur le futur de Jadon Sancho

L'ailier anglais continue d'être lié à un retour en Angleterre car ses prestations en Bundesliga suscite l'intérêt des meilleurs clubs.

Formé à , Jadon Sancho a pris la décision de s'expatrier en pour continuer sa progression. La saison dernière, il a explosé aux yeux du monde entier grâce à ses très bonnes performances sous le maillot du BVB et est devenu international anglais. L'ailier de 19 ans risque d'animer les prochains mercatos et s'affirme comme l'un des grands protagonistes du football mondial pour la prochaine décennie.

L'été dernier, Jadon Sancho était d'ores et déjà annoncé sur le départ. Désireux de renforcer son secteur offensif, était très attentif à son cas, tandis que Manchester City ne serait pas contre l'idée de faire revenir Jadon Sancho au bercail. Autant dire que l'international anglais risque de ne pas faire de vieux os au s'il continue à être aussi performant et à crever l'écran, tant les meilleurs clubs du monde vont vraisemblablement rapidement venir à la charge pour s'attacher ses services.

"Sancho ne sera pas à Dortmund dans cinq ans"

En ce début de saison, Jadon Sancho est de nouveau brillant et confirme qu'il n'est pas une attraction éphémère. Dans une interview accordée à Kicker, Michael Zorc, directeur sportif du Borussia Dortmund, a été invité à évoquer le futur de sa pépite anglaise après l'année 2020 et est resté flou : "Aucune décision n'a été prise pour son futur. Mais vous n'êtes pas obligé d'être un prophète pour savoir qu'il ne jouera pas ici dans cinq ans".

Il s'est développé positivement à Dortmund. Je doute que cela aurait été possible avec les meilleurs clubs anglais. Nous faisons confiance aux joueurs très tôt et nous n'avons pas peur de les laisser jouer. Il le reconnaît. C'est un footballeur instinctif, un footballeur de rue, il a toujours été footballeur, mais il pose toujours de nouvelles limites. Il ne reste pas satisfait. Il veut jouer au football de manière réussie et magnifique. C'est sa seule motivation", a ajouté le directeur sportif du Borussia Dortmund.

La saison dernière, Jadon Sancho a inscrit douze buts et délivré quatorze passes décisives avec le Borussia Dortmund, aidant son équipe à terminer dauphin du . En six matches cette saison, le jeune international anglais compte déjà trois buts et cinq passes décisives, continuant sur sa lancée de la saison dernière et confirmant donc toutes les attentes placées en lui.