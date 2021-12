Borussia Dortmund : Zlatan Ibrahimovic encense encore Erling Haaland

Quels sont les points communs entre Erling Haaland et Zlatan Ibrahimovic ? Ils viennent tous les deux d’un pays scandinave, ils sont grands, ils sont attaquants, ont un appétit pour le but et les gestes spectaculaires et ont un ego au-dessus de la moyenne. La liste aurait pu continuer mais on s’arrêtera là pour le moment.

A 21 ans et face à certaines ressemblances avec Ibrahimovic, Haaland est donc forcément vu comme l’un des successeurs du Suédois sur l’échiquier mondial. Souvent avare en compliments quand il s’agit de parler d’autres joueurs, l’ancien attaquant du PSG semble pourtant lui aussi être tombé sous le charme du Norvégien. Il y a quelques semaines, Ibrahimovic avait dit tout le bien qu’il pensait de l’attaquant du Borussia Dortmund et il en a remis une couche chez CBS Sports.

Haaland successeur d'Ibra ?

"Quand on parle de jeunes joueurs, on doit forcément parler de Haaland », a déclaré l’ancien Parisien. Haaland est fort parce qu’il est obsédé par le fait de marquer des buts, a-t-il ajouté. Sur le terrain, il ne fait pas plus que ce qu’il doit faire. Il se concentre uniquement sur les buts."

"Il y a des joueurs qui pensent qu’ils peuvent faire plus qu’en réalité. Ce n’est pas un signe d’intelligence. Mais en Haaland, je perçois cette intelligence. Il veut juste marquer, il sait qu’il peut marquer et c’est pourquoi c’est tout ce qu’il tente de faire."

Comme Ibrahimovic, Haaland n’est pas l’attaquant qui va se mettre en cinq pour aider son équipe à défendre comme peut le faire un Luis Suarez. Mais, quand il lui est demandé de tromper le gardien, le Norvégien répond très souvent à l’appel.

Il a finalement bien raison, c’est là qu’on l’attend le plus et c’est ce qui pourra lui ouvrir les portes des plus grands clubs du monde comme le Real Madrid ou le FC Barcelone.