Borussia Dortmund - Tottenham | Horaire, streaming, chaîne TV, compositions : toutes les infos pratiques

Sur quelle chaîne TV regarder Dortmund-Tottenham et à quelle heure ? En streaming ? Quelles seront les compositions ? Toutes les réponses ici.

À l'impossible nul n'est tenu. S'il fallait afficher une phrase dans le vestiaire de Dortmund, ce mardi soir à l'occasion de la réception de Tottenham pour le Huitième de finale retour de la Ligue des champions, Lucien Favre aurait pu choisir celle-là. Battus 3-0 à l'aller à Wembley, les Allemands auront une mission quasi impossible pour se qualifier pour le prochain tour. "Nous devons évidemment montrer et réaliser une performance de haut vol, a expliqué l'entraîneur du Borussia en conférence de presse. C'est la chose la plus importante. C'est difficile, mais tout est possible. Nous allons devoir être très, très intelligents dans notre façon de jouer, c'est sûr. Il faudra être très, très, très malin".

Du côté de Tottenham, la problématique sera bien évidemment différente. Même si le Mur Jaune de l'enceinte borussen a tout pour faire partie d'un scénario rocambolesque, les hommes de Mauricio Pochettino sont avertis que les remontadas existent. Les coéquipiers d'Hugo Lloris sont très certainement au courant que, dans l'historique de la compétition, 100% des équipes ayant gagné 3-0 à domicile lors d’un match aller en phase à élimination directe de Ligue des Champions se sont qualifiées pour le tour suivant.

Match Borussia Dortmund - Tottenham Hotspurs Date Mardi 5 mars 2019 Horaire 21:00

LES DECLARATIONS D'AVANT MATCH

Lucien Favre (entraîneur du Borussia Dortmund) : "On sait que nous sommes capables de réussir l'impossible. Si Tottenham marque, ça sera plus difficile mais on peut y arriver et cette attitude est partagée dans tout le vestiaire. On sait que ça va être difficile mais on ne sait jamais. Chaque match est différent et le match aller c'est du passé. On sait que nous pouvons marquer des buts mais on doit jouer intelligemment".

Mauricio Pochettino (entraineur de Tottenham) : "Ma conviction, bien sûr, est que nous pouvons battre n'importe quelle équipe, mais maintenant je pense que nous devons faire un très bon travail, être professionnels, être agressifs et essayer d'oublier le match aller. Dans notre ambition et notre esprit, nous sommes toujours positifs. Nous avons confiance en nous et, bien sûr, vous pouvez battre n'importe quelle équipe".

OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport et en streaming sur la plateforme RMC.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport et RMC Sport Access RMC Sport

EFFECTIFS ET COMPOS

Poste Lyon Gardiens Bürki - Hitz Défenseurs Wolf, Akanji, Zagadou, Diallo, Balerdi, Toprak, Schmelzer, Hakimi Milieux Witsel, Delaney, Weigl, Dahoud, Philip Attaquants Sancho, Reus, Guerreiro - Idol, Bruun Larsen, Alcacer

Si Lucien Favre a entretenu le suspens sur son onze de départ, une équipe probable figure sur le site officiel du club allemand.

🤔 So könnten sie spielen - Was meint ihr?



Alle Personalinfos 👉 https://t.co/FNnqZgxijv #BVBTHFC pic.twitter.com/cCyJD77vBf — Borussia Dortmund (@BVB) 5 mars 2019

Poste Barça Gardiens Lloris, Vorm, Gazzaniga, Whiteman, Austin Défenseurs Rose, Alderweireld, Vertonghen, Sanchez, Walker-Peters, Foyth, Aurier, Eyoma Milieux Winks, Lamela, Dier, Wanyama, Sissoko, Eriksen, Amos, Marsh, Skipp, Bowden Attaquants Llorente, Kane, Son, Lucas

Le onze de départ : Lloris; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Aurier, Sissoko, Wanyama, Davies; Eriksen; Son, Kane

Les meilleures stats Opta

- 100% des équipes ayant gagné 3-0 à domicile lors d’un match aller en phase à élimination directe de Ligue des Champions se sont qualifiées pour le tour suivant (sur 7 cas précédents). Si les Spurs se qualifient, ce serait leur 2e apparition en quart de finale de la compétition après 2010/11.

- L’attaquant de Tottenham Son Heung-min a marqué 9 buts en 11 matches contre le Borussia Dortmund toutes compétitions confondues, soit sa proie favorite en carrière.

- Tottenham a gagné ses 3 précédentes rencontres contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions : à 2 reprises en phase de groupes la saison dernière (3-1 à Londres et 2-1 à Dortmund) et 3-0 lors du match aller cette saison.

- Le Borussia Dortmund a perdu 10 de ses 13 derniers matches de Ligue des Champions en phase à élimination directe (3 victoires), après n’avoir perdu qu’un seul de ses 14 précédents (9 victoires, 4 nuls).

- 11 des 12 buts de Tottenham en Ligue des Champions cette saison ont été inscrits en 2e période (92%).