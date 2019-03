Borussia-Dortmund-Tottenham 0-1, Kane assomme le BvB

Dortmund recevait les Spurs en 8es de finale retour de Ligue des champions pour tenter une "remontada" après une défaite 3-0 à l'aller. Un défi perdu.

Un montagne à renverser. Après s'être incliné 3-0 à l'aller, le Borussia Dortmund n'avait plus le choix et devait forcément se découvrir et marquer très vite pour remonter son retard de 3 buts et espérer une qualification pour les 1/4 de finale. Le club allemand comptait sur ses supporters, le fameux "mur jaune", qui n'avait pas oublié les 2 cartons infligés à Monaco (3-0) et à l'Atlético Madrid (4-0) au Signal Iduna Park en phase de poules.

Remontada ou pas remontada ?

Les premières minutes de la partie verront une vaillante équipe du BvB portée par un magnifique public avec un sublime tifo atteindre une moyenne de possession de 71%. les Spurs laisseront passer l'orage avec un Lloris très vigilant et en jouant très bas. Dortmund s'offrira tout de même quelques réelles opportunités comme quand Lloris stoppe difficilement, en deux temps près de sa transversale, une frappe signée Reus.

Quelques instants plus tard, Son, mis en orbite par Eriksen, est bousculé par Marius Wolf et ne cadre pas. Peu avant le repos, Sancho aussi fait briller Hugo Lloris avec une lourde frappe du droit, mais rien ne sera marqué au repos et les Spurs tiennent bon grâce à un portier lucide.

Les locaux, toujours volontaires dans le second acte, se verront offrir une douche froide par Harry Kane peu après le retour des vestiaires. L'international anglais ouvre le score d'une frappe sans contrôle suite à un service à la limite du hors-jeu signé Moussa Sissoko.

Les Borussen ont les jambes coupées et ne parviennent plus à mettre autant d'intensité dans un stade qui a perdu sa voix. Esseulé, Pulisic vient couper de la tête un centre de Thomas Delaney, mais ne cadre pas. En face, les Spurs sont solidaires, inspirés tactiquement et bien regroupés derrière. Comme une équipe de Hand, Dortmund toune autour de la cible sans jamais avoir l'opportunité de la viser correctement. À dix minutes du terme, Larsen combine avec Götze avant de tenter une volée de 20 mètres. Alderweireld dévie le cuir, mais Hugo Lloris répond de nouveau présent, lui qui gagnera un duel important face à Alcacer en fin de rencontre.

Les Londoniens vont ainsi tenir jusqu'au bout, privant une équipe allemande volontaire de l'exploit. La logique a prévalu après le large avantage de l'aller et Tottenham prend le quart.