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Borussia Dortmund - Real Betis : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 4 4 nov. 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

Le match entre le Borussia Dortmund et le Real Betis débutera le 4 novembre 2026 à 21 h.

Borussia Dortmund - Real Betis : où voir le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Le match entre le Borussia Dortmund et le Real Betis sera diffusé en direct sur DAZN. En Suisse, SRF zwei retransmettra la rencontre. Toutes les options de diffusion figurent ci-dessous.

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé du côté du Borussia Dortmund et du Real Betis ?

Dortmund aborde cette rencontre avec deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus récent est un nul 2-2 face au Bayern Munich en Bundesliga. Auparavant, le BVB avait battu l’Eintracht Francfort 1-0 et s’était imposé 1-2 sur le terrain du Sabah FK en Ligue des champions. Au total, Dortmund a inscrit sept buts et en a encaissé cinq lors de ces cinq rencontres.

Le Real Betis compte trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Betis a récemment battu le Feyenoord Rotterdam 1-0 en Ligue des champions. Son seul match nul a été un 0-0 face au Celta Vigo. La lourde défaite 2-5 contre Barcelone reste son seul faux pas. Betis a marqué six fois et encaissé huit buts lors de ces cinq rencontres.

Borussia Dortmund - Real Betis : compositions d’équipe

Borussia Dortmund - Real Betis : forme

Borussia Dortmund - Real Betis : bilan des confrontations directes

Borussia Dortmund - Real Betis : les classements