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Borussia Dortmund - Real Betis : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Borussia Dortmund vs Bétis Séville
Borussia Dortmund
Bétis Séville
Ligue des Champions

En Ligue des champions, le Borussia Dortmund affronte le Real Betis. Mais sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming suivre le match en direct aujourd’hui ?

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Borussia Dortmund - Real Betis : heure du coup d’envoi

crest
Ligue des Champions - Journée 4
Signal Iduna Park

Le match entre le Borussia Dortmund et le Real Betis débutera le 4 novembre 2026 à 21 h.

Borussia Dortmund - Real Betis en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Le match entre le Borussia Dortmund et le Real Betis sera diffusé en direct sur DAZN. En Suisse, SRF zwei retransmettra la rencontre. Toutes les options de diffusion sont indiquées ci-dessous.

L’actualité de la semaine : que s’est-il passé du côté du Borussia Dortmund et du Real Betis ?

Dortmund aborde cette rencontre avec deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier résultat est un nul 2-2 face au Bayern Munich en Bundesliga. Auparavant, le BVB avait battu l’Eintracht Francfort 1-0 et s’était imposé 1-2 sur le terrain du Sabah FK en Ligue des champions. Au total, Dortmund a inscrit sept buts et en a encaissé cinq au cours de ces cinq matches.

Le Real Betis compte trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Dernièrement, le Betis a battu le Feyenoord Rotterdam 1-0 en Ligue des champions. Son seul match nul a été un 0-0 face au Celta Vigo. La lourde défaite 2-5 contre Barcelone reste son seul faux pas. Le Betis a marqué six fois et encaissé huit buts au cours de ces cinq rencontres.

BVB

BVB - Forme

FCU
N0-0
SAB
V1-2
SGE
V1-0
SVW
V3-2
FCB
N2-2
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
BET

BET - Forme

POR
V3-2
BAR
D2-5
FEY
V1-0
CEL
N0-0
MAL
V2-1
But marqué (encaissé)
8/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Borussia Dortmund - Real Betis : les compositions d’équipe

Borussia Dortmund vs Bétis Séville Équipes probables

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formation
Bétis Séville crest
Bétis Séville
BET
4-2-3-1
G. KobelG. KobelW. AntonW. AntonJ. GadouJ. GadouN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckD. SvenssonD. SvenssonF. SilvaF. SilvaJ. RyersonJ. RyersonJ. VeermanJ. VeermanJ. BellinghamJ. BellinghamF. NmechaF. NmechaS. GuirassyS. GuirassyA. VallesA. VallesH. BellerinH. BellerinF. GarciaF. GarciaNatanNatanM. BartraM. BartraP. FornalsP. FornalsA. EzzalzouliA. EzzalzouliIscoIscoAntonyAntonyM. RocaM. RocaT. ParrottT. Parrott
Bétis Séville crest
Bétis Séville
BET
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Onze de départ

Bétis Séville

Entraineur

  • N. Kovac
  • M. Pellegrini

Borussia Dortmund - Real Betis : la forme des équipes

BVB

BVB - Forme

FCU
N0-0
SAB
V1-2
SGE
V1-0
SVW
V3-2
FCB
N2-2
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
BET

BET - Forme

POR
V3-2
BAR
D2-5
FEY
V1-0
CEL
N0-0
MAL
V2-1
But marqué (encaissé)
8/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Borussia Dortmund - Real Betis : bilan des confrontations directes

Face à face

Borussia DortmundNulBétis Séville
1
0
0
Jeux d'amitié des clubs
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bétis Séville badge
Bétis Séville
BET
0
FDM
2Buts marqués0
Matchs au-delà des 2.5 buts0/1
Les deux équipes ont marqué0/1

Borussia Dortmund - Real Betis : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400185+1312
V
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
4301124+89
D
V
V
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
4301126+69
V
D
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
V
D
V
V
7
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
8
RomaRomaROM
4211105+57
V
V
D
N
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
D
N
V
V
11
Bayern MunichBayern MunichFCB
4130105+56
N
N
N
V
12
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
14
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
15
InterInterINT
420276+16
V
V
D
D
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
17
LASKLASKLAS
42029906
V
V
D
D
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
19
Atlético MadridAtlético MadridATM
412143+15
N
N
V
D
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
D
D
V
N
21
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
22
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
N
D
V
D
23
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
D
D
D
V
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
VillarrealVillarrealVIL
4103812-43
D
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103410-63
D
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
LilleLilleLIL
4013410-61
N
D
D
D
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004116-150
D
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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