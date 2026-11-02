Borussia Dortmund - Real Betis : informations sur le match

Ligue des Champions - Journée 4 4 nov. 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

Le Betis, invaincu, à l’épreuve du Mur jaune

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Le Borussia Dortmund reçoit le Real Betis au Signal Iduna Park en Ligue des champions. L’équipe de Niko Kovac espère prolonger la série de résultats qui l’a portée en tête de la Bundesliga.

Dortmund aborde cette rencontre sur une bonne dynamique. Un but tardif du remplaçant Maxi Beier lui a offert une victoire 1-0 contre l’Eintracht Francfort en championnat, avant qu’un coup franc de Marcel Sabitzer dans le temps additionnel ne lui permette de s’imposer 3-2 face au Werder Brême en Coupe d’Allemagne. Le calendrier chargé met l’effectif à l’épreuve, mais la profondeur du groupe de Kovac lui a permis de trouver des solutions à chaque fois.

Le gardien Gregor Kobel fait preuve de régularité dans les buts, tandis que l’équipe de Nico Schlotterbeck a gardé sa cage inviolée lors de cinq de ses sept derniers matches, toutes compétitions confondues. Le leadership du capitaine et la discipline défensive de l’équipe offrent au BVB une base solide avant ce rendez-vous européen.

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Le Real Betis arrive de Séville avec son entraîneur Manuel Pellegrini et occupe la cinquième place du classement de la Ligue des champions. Le club espagnol a montré qu’il pouvait rivaliser à ce niveau en battant le Feyenoord 1-0 et le FC Porto 3-2 lors de ses deux dernières sorties européennes.

Le Betis manque toutefois de régularité ces derniers temps : il a fait match nul 0-0 contre le Celta Vigo en Liga et subi une lourde défaite 5-2 face au FC Barcelone. L’équipe de Pellegrini devra se montrer plus constante en attaque pour inquiéter une défense de Dortmund de plus en plus difficile à percer.

Cette rencontre oppose deux clubs aux situations contrastées au classement du groupe. Dortmund doit améliorer son bilan européen après un début de campagne en Ligue des champions en demi-teinte.

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