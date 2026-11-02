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Ligue des Champions
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Borussia Dortmund - Real Betis, avant-match de la Ligue des champions : le BVB met la série du Betis à l’épreuve

Borussia Dortmund vs Bétis Séville
Ligue des Champions
Borussia Dortmund
Bétis Séville

Porté par un retour au score spectaculaire qui lui a permis d’arracher le nul (2-2) sur la pelouse du Bayern Munich et de maintenir sa dynamique en championnat, le Borussia Dortmund de Niko Kovač retrouve le Signal Iduna Park avec l’ambition de faire respecter sa loi à domicile face à un Real Betis impressionnant, qui affiche un bilan parfait de trois victoires en trois matches de Ligue des champions.

Borussia Dortmund - Real Betis : informations sur le match

crest
Ligue des Champions - Journée 4
Signal Iduna Park

Le Betis, invaincu, à l’épreuve du Mur jaune

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images

Le Borussia Dortmund reçoit le Real Betis au Signal Iduna Park en Ligue des champions. L’équipe de Niko Kovac espère prolonger la série de résultats qui l’a portée en tête de la Bundesliga.

Dortmund aborde cette rencontre sur une bonne dynamique. Un but tardif du remplaçant Maxi Beier lui a offert une victoire 1-0 contre l’Eintracht Francfort en championnat, avant qu’un coup franc de Marcel Sabitzer dans le temps additionnel ne lui permette de s’imposer 3-2 face au Werder Brême en Coupe d’Allemagne. Le calendrier chargé met l’effectif à l’épreuve, mais la profondeur du groupe de Kovac lui a permis de trouver des solutions à chaque fois.

Le gardien Gregor Kobel fait preuve de régularité dans les buts, tandis que l’équipe de Nico Schlotterbeck a gardé sa cage inviolée lors de cinq de ses sept derniers matches, toutes compétitions confondues. Le leadership du capitaine et la discipline défensive de l’équipe offrent au BVB une base solide avant ce rendez-vous européen.

FBL-ESP-LIGA-BETIS-MALAGAGetty Images

Le Real Betis arrive de Séville avec son entraîneur Manuel Pellegrini et occupe la cinquième place du classement de la Ligue des champions. Le club espagnol a montré qu’il pouvait rivaliser à ce niveau en battant le Feyenoord 1-0 et le FC Porto 3-2 lors de ses deux dernières sorties européennes.

Le Betis manque toutefois de régularité ces derniers temps : il a fait match nul 0-0 contre le Celta Vigo en Liga et subi une lourde défaite 5-2 face au FC Barcelone. L’équipe de Pellegrini devra se montrer plus constante en attaque pour inquiéter une défense de Dortmund de plus en plus difficile à percer.

Cette rencontre oppose deux clubs aux situations contrastées au classement du groupe. Dortmund doit améliorer son bilan européen après un début de campagne en Ligue des champions en demi-teinte.

Actualité des équipes et effectifs

Borussia Dortmund vs Bétis Séville Équipes probables

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formation
Bétis Séville crest
Bétis Séville
BET
4-2-3-1
G. KobelG. KobelN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckW. AntonW. AntonR. BensebainiR. BensebainiD. SvenssonD. SvenssonF. SilvaF. SilvaJ. RyersonJ. RyersonJ. VeermanJ. VeermanC. ChukwuemekaC. ChukwuemekaF. NmechaF. NmechaS. GuirassyS. GuirassyA. VallesA. VallesH. BellerinH. BellerinF. GarciaF. GarciaNatanNatanM. BartraM. BartraP. FornalsP. FornalsA. EzzalzouliA. EzzalzouliIscoIscoAntonyAntonyM. RocaM. RocaT. ParrottT. Parrott
Bétis Séville crest
Bétis Séville
BET
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Onze de départ

Bétis Séville

Entraineur

  • N. Kovac
  • M. Pellegrini

Forme récente

BVB

BVB - Forme

FCU
N0-0
SAB
V1-2
SGE
V1-0
SVW
V3-2
FCB
N2-2
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
BET

BET - Forme

POR
V3-2
BAR
D2-5
FEY
V1-0
CEL
N0-0
MAL
V2-1
But marqué (encaissé)
8/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Historique des confrontations

Face à face

Borussia DortmundNulBétis Séville
1
0
0
Jeux d'amitié des clubs
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bétis Séville badge
Bétis Séville
BET
0
FDM
2Buts marqués0
Matchs au-delà des 2.5 buts0/1
Les deux équipes ont marqué0/1

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
N
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
InterInterINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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