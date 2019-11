Borussia Dortmund - Ousmane Dembélé qualifié de "bandit" par un ancien recruteur

Capable du meilleur sur les pelouses de Bundesliga, Ousmane Dembélé avait quitté le Borussia Dortmund suite à un bras de fer, en 2017.

Grand espoir du football français, Ousmane Dembélé, révélé au , avait réellement offert la pleine mesure de son talent du côté du , entre 2016 et 2017. Jamais, depuis son arrivée au , l'ailier est parvenu a retrouver le niveau qui était le sien Outre-Rhin.

"Ousmane est en quelque sorte un bandit"

Pourtant, force est de constater qu'Ousmane Dembélé a laissé une image contrastée en . Capable du meilleur sur les pelouses de , le natif de Rouen a aussi marqué les esprits pour son bras de fer avec les dirigeants du BvB afin de rejoindre la Catalogne, contre la somme importante de 120 millions d'euros. Un bras de fer qui n'a pas laissé un souvenir impérissable, ce que discute Sven Mislintat, ancien recruteur du club.

"Je trouve incongru que le recrutement d’Ousmane Dembélé, qui a été une réussite sportive et financière, avec un bénéfice à trois chiffres, soit toujours commenté de manière négative. Ousmane, comme je l’ai déjà dit à maintes reprises, est en quelque sorte un bandit. Si vous le comprenez et le soutenez, alors il fera tout pour gagner des matches et Dortmund en a tiré profit, mais d’un autre côté s’il veut partir, alors il fait tout pour y parvenir", a déclaré l’actuel directeur sportif du VfB , dans un entretien accordé à Welt. Ce n'est un secret pour personne, le Français de 22 ans marche au feeling...