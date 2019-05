Borussia Dortmund, Marco Reus salue le parcours du Bayern Munich

Le capitaine du Borussia Dortmund a réagi avec fair-play au sacre du Bayern Munich ce samedi.

Malgré une saison exceptionnelle sur le plan comptable, le a dû se contenter de la place de dauphin de . La 34ème et dernière journée du championnat allemand a eu lieu ce samedi. Et pendant que le Borussia Dortmund faisait le job contre le (2-0), le n'a pas fait dans le détail en atomisant l' (4-1), grâce notamment aux deux derniers buts de Franck Ribéry et Arjen Robben dans leur carrière bavaroise.

"Le Bayern a été un peu au-dessus dans les moments décisifs"

Marco Reus et ses coéquipiers ferment donc le rideau de cette saison avec une certaine amertume, mais le capitaine du Borussia est resté fair-play. "Nous avions encore de l'espoir aujourd'hui, mais à la fin le Bayern mérite son titre. Dans les moments décisifs, il a été un peu meilleur, parce qu'ils ont plus d'expérience et aussi peut-être parce qu'ils montrent une autre mentalité sur le terrain", a-t-il expliqué dans des propos relayés par L'Equipe.

L'article continue ci-dessous

"La déception est immense, nous avions une vraie chance d'être champions cette année. Nous avons fait la course au coude à coude, mais nous avons manqué le coche dans les dernières journées contre Schalke (défaite 2-4) et Brême (2-2 après avoir mené 2-0). Sinon, nous serions arrivés aujourd'hui (samedi) avec un matelas de quelques points d'avance", a conclu l'attaquant international allemand, auteur d'une saison pleine.

De son côté, Lucien Favre a retenu la constance de son équipe. "C'est clair, nous n'étions pas loin. Mais nous devons tout de même être satisfaits de cette deuxième place".