Borussia Dortmund : Lukasz Piszczek prolonge son contrat jusqu'en 2021

Lukasz Piszczek passera au moins une autre saison au Borussia Dortmund. Le BVB a prolongé mercredi le contrat de l'international polonais.

Le a officialisé la prolongation d'un de ses cadres, et plus ancien joueur à être présent au club. Lukasz Piszczek (34 ans) en fin de contrat cet été a vu son contrat être prolongé pour une saison supplémentaire, comme le club l'a annoncé mercredi dans un communiqué. Le Polonais est désormais sous contrat jusqu'au 30 juin 2021. Lukasz Piszczek veut mettre fin à sa carrière active à l'âge de 36 ans avec la fin de son contrat.

"Lukasz Piszczek est un leader absolu dans notre équipe, et il est également en pleine forme physique, il était donc logique de prolonger le contrat avec lui pour une autre année", a déclaré le directeur sportif Michael Zorc dans le communiqué du Borussia Dortmund. Arrière droit de formation, l'international polonais a disputé vingt et un matches de cette saison et a même été utilisé au poste de défenseur central par Lucien Favre lors des dernières rencontres, alors qu'il portait le brassard de capitaine.

Lukasz Piszczek est arrivé à Dortmund du Hertha BSC en 2010

Borussia Dortmund verlängert den Vertrag mit Łukasz #Piszczek um ein weiteres Jahr bis 2021! #PISZCZU2021 — Borussia Dortmund (@BVB) May 20, 2020

L'arrière droit est passé du Hertha BSC au noir et jaune en 2010 et a remporté deux championnats et deux Coupes DFB avec le Borussia Dortmund. Au total, l'international polonais a disputé 355 matchs de compétition sous les couleurs du BVB, marquant 18 buts et 64 passes décisives. Dans la seconde moitié de cette saison, il a retrouvé sa place de titulaire qui avait été perdue entre-temps.

Plus d'équipes

Pour rappel, Lukasz Piszczek était un titulaire indiscutable sous le règne de Jürgen Klopp et a joué un grand rôle lorsque le Borussia Dortmund a été jusqu'en finale de la face au . Avec cette prolongation de contrat, le Borussia Dortmund montre sa confiance envers un cadre historique du vestiaire qui aura selon toute vraisemblance l'occasion de terminer sa carrière dans la Ruhr.