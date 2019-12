Borussia Dortmund - Leipzig (3-3), Werner a encore frappé

Le Borussia Dortmund était opposé à Leipzig pour le compte de la 16e journée de Bundesliga ce mardi et Timo Werner a inscrit un doublé.

Ce fut un match rempli de buts et d'occasions avec une première période dominée par le BvB, qui a concrétisé cette prééminence dès la 23e minute. Guerreiro sert Weigl en retrait pour l'ouverture du score.

Quelques instants plus tard, Brandt réalise un festival avec contrôle orienté et roulette pour doubler la mise et Dortmund rentre serein au vestiaire. Le BvB verra toutefois son portier relancer l'adversaire sur un dégagement de la tête complètement raté après avoir quitté sa surface en début de secone période. Timo Werner en profite et marque de 35 mètres dans les cages vides.

Werner frappera de nouveau à la 53e minute sur erreur de Brandt cette fois. Mais le BvB reprendra son avantage 2 minutes plus tard quand Sancho marque sur un centre en retrait de Reus. Cependant, Schick égalisera à dix minutes du terme pour les visiteurs.

Dortmund pousse ensuite pour l'emporter, mais n'y parviendra pas. Les Borussen n'ont pas su se montrer suffisamment appliqués pour garder leur avance.