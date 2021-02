Borussia Dortmund, Erling Haaland remercie Kylian Mbappé

Auteur d’un doublé contre le FC Séville, Haaland a avoué que le triplé de Mbappé avait été une source de motivation.

Et si Lionel Messi et Cristiano Ronaldo avaient enfin trouvé leurs successeurs ? L’Argentin et le Portugais ont encore de beaux restes et comptent jouer quelques années de plus mais force est de constater que la relève est déjà prête.

Après presque deux décennies à se demander qui du Barcelonais ou du Turinois est le meilleur joueur du monde, voilà que la question se pose désormais pour deux gamins ayant à peine passé la vingtaine. A respectivement 22 ans et 20 ans, Kylian Mbappé et Erling Haaland se disputent déjà le titre de la future étoile du football mondial, n’en déplaise à Neymar.

Auteur d’un triplé contre le FC Barcelone mardi, Mbappé a mis l’Europe à ses pieds. Le talent du Français était déjà connu de tous mais, en l’absence de Neymar, il a pris ses responsabilités comme on l’attendait de lui. Comme le champion du monde, Haaland est un précoce mais n’était peut-être pas programmé pour atteindre les hautes sphères européennes aussi rapidement que l’attaquant du PSG.

Seulement, il a rappelé que son surnom de cyborg ne devait rien au hasard. C’est à lui tout seul qu’il a presque mis K-O le FC Séville avec un doublé et une passe décisive, mercredi soir (2-3). Avec seulement deux campagnes de Ligue des Champions à son actif, le Norvégien a déjà dépassé la barre des 18 buts en C1. Un record de précocité comme il en a l’habitude, au même titre que Mbappé.

S’il a regretté les deux buts encaissés malgré les trois buts à l’extérieur qui mettent le Borussia Dortmund en position favorable, Haaland a aussi lancé ce duel générationnel qui risque de faire parler pour les dix prochaines années. Comme Michael Jordan le concédait lui-même de son temps en NBA, Haaland a pris personnellement le triplé de Mbappé comme un défi.

"J'ai vu le match de Mbappé hier (mardi), il a marqué trois jolis buts et ça a été une source de motivation, un coup de boost pour moi, merci à lui ! C'était une bonne soirée", a déclaré le Norvégien en zone mixte.

En concurrence pour être le futur attaquant galactique du Real Madrid, Kylian Mbappé et Erling Haaland ne devraient pas avoir que ce défi en commun dans le futur. On en salive déjà à l’avance.