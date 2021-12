Borussia Dortmund-Bayern Munich (2-3) - Le Bayern vient à bout de Dortmund

Une rencontre disputée sans surprise sur un rythme totalement fou avec de nombreux espaces laissés de part et d'autre.

Et ce sont les joueurs du Borussia Dortmund qui en profitent les premiers d'entrée sur une superbe action de Julian Brandt, qui termine de près en force (1-0, 5e). Un avantage pourtant de courte durée puisque sur une erreur d'Hummels, la déviation de la tête de Müller permet à Lewandowski d'égaliser rapidement (1-1, 9e).

Les deux équipes se rendent coup pour coup, Coman fait briller Kobel tandis qu'Haaland fait planer une menace permanente sur l'arrière-garde bavaroise, jusuq'alors solide dans les duels.

Et c'est finalement sur une erreur défensive de Dortmund que les champions en titre prennent les devants juste avant la pause grâce à une frappe en pivot et en force de Kingsley Coman (1-2, 44e).

Un coup dur pour le BVB juste avant le repos, mais les Jaune et Noir ne doutent pas et recollent dès la reprise grâce à l'inévitable Erling Haaland, qui trompe Neuer d'un petit enroulé petit droit plein de finesse (2-2, 48e).

Les occasions sont légion de part et d'autre, mais l'arbitre ne siffle pas penalty après un contact entre Hernandez et Reus dans la surface du Bayern, tandis que Kobel est une nouvelle fois décisif au sol devant Coman.

L'article continue ci-dessous

Et alors que les entraîneurs se lancent dans la guerre des bancs, la rencontre est coupée dans son élan par deux blessures coup sur coup. Brandt d'abord, totalement KO après un choc à la tête avec Upamecano et évacué sur civière, puis Lucas Hernandez, dont la cheville tourne au moment de contrer une frappe dangereuse.

Et la rencontre bascule finalement lorsque la VAR décide d'aller dénicher un penalty pour un contact du bras de Hummels sur un corner bavarois, permettant à Lewandowski de s'offrir un doublé (2-3, 77e). De quoi provoquer la colère de Marco Rose, qui est exclu du banc de Dortmund dans la foulée.

Le Borussia Dortmund ne reviendra pas malgré quelques tentatives et notamment cette frappe de Meunier en pleine course dans la surface, et surtout pas moins de dix longues minutes de temps additionnel. Le Bayern Munich prend quatre points d'avance en tête du championnat allemand malgré le raté de Tolisso, qui ne trouve pas le cadre de loin alors que Kobel était monté.