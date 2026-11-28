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Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 11 29 nov. 2026 - 13:30 Signal Iduna Park

Le Borussia Dortmund reçoit le Bayer Leverkusen en Bundesliga. La rencontre se joue au Signal Iduna Park, à Dortmund. Le leader affronte le cinquième du classement.

Le Borussia Dortmund aborde ce match avec le plein de confiance. L’équipe de Niko Kovac s’est récemment imposée 1-0 sur le terrain du Borussia Mönchengladbach et a obtenu un nul 1-1 face à Arsenal en Ligue des champions.

À Londres, la défense autour de Joane Gadou s’est particulièrement illustrée. Gadou a préparé l’égalisation de Maximilian Beier grâce à une belle action individuelle. En championnat aussi, la défense à trois se montre solide.

Le Bayer Leverkusen a retrouvé son rythme après une période en dents de scie. Sous la direction de Carles Martinez, l’équipe s’est récemment imposée 4-0 contre Paderborn, puis 2-0 sur le terrain du Dinamo Zagreb en Ligue Europa.

Auparavant, elle avait subi deux revers : une défaite 1-0 contre Marseille et une autre 4-2 sur le terrain du VfB Stuttgart. Sa récente série de trois victoires consécutives montre que Leverkusen a réagi.

Le décor est donc planté. Voici où voir Dortmund - Leverkusen en direct.

L’actualité de la semaine : que s’est-il passé au Borussia Dortmund et au Bayer Leverkusen ?

Le Borussia Dortmund compte trois victoires, deux nuls et aucune défaite sur ses cinq derniers matches officiels. Il a récemment fait match nul 1-1 sur le terrain d’Arsenal en Ligue des champions. Auparavant, Dortmund s’était imposé 1-0 à Mönchengladbach et 2-1 contre Elversberg. En octobre, il avait fait match nul 2-2 contre le Bayern Munich. Au total, Dortmund a marqué huit buts et en a encaissé cinq.

Le Bayer Leverkusen compte trois victoires et deux défaites. Il s’est récemment imposé 2-0 sur le terrain du Dinamo Zagreb, après avoir battu Paderborn 4-0 et le FC Cologne 2-1 à l’extérieur. Il a aussi perdu 1-0 contre Marseille et 4-2 à Stuttgart. Leverkusen a inscrit dix buts et en a encaissé six, avec deux matches sans concéder de but.

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen : compositions

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen : forme des équipes

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen : bilan des confrontations directes

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen : classements