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Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 11 29 nov. 2026 - 13:30 Signal Iduna Park

Le Borussia Dortmund reçoit le Bayer Leverkusen en Bundesliga, au Signal Iduna Park de Dortmund. Le leader affronte le cinquième du classement.

Le BVB aborde cette rencontre en confiance. L’équipe de Niko Kovac s’est récemment imposée 1-0 sur le terrain du Borussia Mönchengladbach et a décroché un nul 1-1 face à Arsenal en Ligue des champions.

À Londres, c’est surtout la défense autour de Joane Gadou qui s’est distinguée. Gadou a préparé l’égalisation de Maximilian Beier grâce à une belle percée en solitaire. La défense à trois se montre également solide en championnat.

Après une période irrégulière, le Bayer Leverkusen a retrouvé son rythme. Sous la direction de Carles Martinez, la Werkself a récemment battu Paderborn 4-0, puis le Dinamo Zagreb 2-0 à l’extérieur en Ligue Europa.

Auparavant, le club avait subi deux revers : une défaite 1-0 contre Marseille et une autre 4-2 sur le terrain du VfB Stuttgart. Sa série récente de trois victoires consécutives montre que Leverkusen a réagi.

Le décor est donc planté. Voici où suivre Dortmund contre Leverkusen en direct.

L’actualité de la semaine : que s’est-il passé au Borussia Dortmund et au Bayer Leverkusen ?

Sur ses cinq derniers matches officiels, le Borussia Dortmund compte trois victoires, deux nuls et aucune défaite. Son dernier résultat est un nul 1-1 sur le terrain d’Arsenal en Ligue des champions. Avant cela, le BVB avait gagné 1-0 à Gladbach et 2-1 contre Elversberg. En octobre, il avait fait match nul 2-2 face au Bayern Munich. Au total, Dortmund a marqué huit buts et en a encaissé cinq.

Le Bayer Leverkusen affiche trois victoires et deux défaites. La Werkself s’est récemment imposée 2-0 sur le terrain du Dinamo Zagreb, après avoir battu Paderborn 4-0 et le 1. FC Cologne 2-1 à l’extérieur. Elle a également perdu 1-0 contre Marseille et 4-2 à Stuttgart. Leverkusen a inscrit dix buts et en a encaissé six, tout en gardant sa cage inviolée à deux reprises.

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen : compositions

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen : forme des équipes

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen : bilan des confrontations directes

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen : classements