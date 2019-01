Borussia Dortmund, Achraf Hakimi évoque son futur : "Mon agent s'en occupe, je me suis bien intégré"

Prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund, le défenseur marocain s'est exprimé sur son futur et ne regrette pas d'avoir rejoint le club allemand.

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Achraf Hakimi revit sous les couleurs du Borussia Dortmund. Prêté cet été au club allemand après une Coupe du monde 2018 prometteuse avec le Maroc, le polyvalent défenseur s'est imposé comme un titulaire en puissance au BVB, qui cartonne en Bundesliga. Achraf Hakimi pourrait continuer sa carrière en Allemagne même si ce ne sera pas chose aisée de convaincre le Real Madrid de le laisser partir.

Hans-Joachim Watzke, le directeur sportif du Borussia Dortmund, a confirmé qu'il ne serait pas simple de garder le latéral : "Ce ne sera pas facile". De son côté, Achraf Hakimi, dans un entretien accordé à Funke Media Group a botté en touche pour son avenir : "Mon futur ? Ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète pour le moment, mon agent s'occupe de tout ça, maintenant je joue pour le Borussia Dortmund et c'est tout ce sur quoi je dois me concentrer à l'heure actuelle".

Dortmund le tremplin parfait

L'international marocain est content d'avoir choisi le Borussia Dortmund : "Mes débuts ici ont été très bons, comme prévu. J'ai reçu beaucoup d'aide de mes collègues pour m'adapter au nouvel environnement. Ce fut une étape très difficile : changer le pays, une nouvelle langue et une nouvelle culture. Mais je devais prendre cette décision, c’était le bon pas pour moi, pour ma carrière. Je suis jeune et j’avais besoin de jouer, de le faire toutes les semaines et j’ai eu la chance de le faire". À ne pas rater Atletico Madrid, Diego Simeone : "Antoine Griezmann est le joueur le plus ambitieux que nous ayons"

"J'avais plusieurs offres, mais celle de Dortmund était la meilleure. Ils ont montré une réelle confiance en un jeune joueur comme moi et beaucoup de courage pour m'intégrer dans l’équipe. Je sais que c'était la bonne décision. Et l'entraîneur (Lucien Favre) a joué un rôle important dans la décision : nous avons parlé au téléphone avant l'opération et il m'a convaincu. J'ai beaucoup appris de lui, je ne le connaissais pas, mais ils m'avaient très bien parlé de lui. Et il me connaît bien, il sait où je suis fort et là où je dois m'améliorer c'est en défense, nous travaillons dur pour ça", a ajouté Achraf Hakimi.



Le défenseur du Borussia Dortmund estime avoir appris aux côtés des joueurs du Real Madrid à son poste : "Tu cherches toujours des conseils, Dani Carvajal m'a conseillé de venir, il m'a dit que ça m'aiderait dans mon évolution en tant que joueur, et aussi en tant que personne. J'ai beaucoup appris de lui, aussi de Marcelo. Quand tu joues avec les meilleurs, tu essaies de tout apprendre. Chez Dani, c’est avant tout l’intensité avec laquelle il joue, mais bien d’autres choses encore… même la façon dont les lacets sont noués !".