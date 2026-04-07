Hugo Borst lance un appel retentissant à Ronald Koeman et souhaite voir Bryan Linssen intégrer l'équipe nationale néerlandaise. C'est ce qu'écrit le journaliste dans une chronique publiée dans l'Algemeen Dagblad. L'attaquant de 35 ans fait sensation au NEC, qui occupe étonnamment la troisième place de la VriendenLoterij Eredivisie.

Borst estime qu'il est temps de faire débuter Linssen avec les Oranje. « Au NEC, il y a un footballeur de 35 ans que nous apprécions tous : Bryan Linssen. Il ne cesse de s'améliorer. »

Bien que l'ancien attaquant du Feyenoord n'ait jamais joué au plus haut niveau européen, le chroniqueur estime que Linssen sera un atout pour l'équipe nationale néerlandaise. « Linssen n'est pas hors du commun, mais ses statistiques sont bonnes et il apporte de la profondeur à son jeu, ce qui est rare chez les Oranje. »

« Linssen marque régulièrement », poursuit Borst, qui ne s’extasie pas seulement sur ses buts. « Il a aussi une éthique de travail extrêmement élevée. »

« Il est toujours en forme, il met la pression sur les défenseurs et fait trembler les gardiens. Linssen n’a pas un gramme de graisse, c’est un vrai tas de muscles. »

Borst compare Linssen à Wout Weghorst et estime que l’attaquant du NEC est un meilleur buteur à tous égards. « Il est aimable, souriant et sociable. À peu près tout ce que Weghorst n’a pas. »

« De plus, Linssen est meilleur de la tête. Il saute plus haut que Weghorst, qui n’est pourtant pas mal non plus. Mais si on veut faire preuve de sociabilité, Koeman : pensez à Bryan Linssen. »