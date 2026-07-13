Boro lance un défi à la France : « Nous nous battrons pour atteindre la finale… » et dévoile le secret de son entente avec Yamal

Pedro Porro, arrière droit de la sélection espagnole, a reconnu la difficulté de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à la France tout en affichant une grande détermination à aborder ce rendez-vous majeur.

Selon le journal espagnol Marca, le défenseur s’est exprimé au stade Cotton Bowl de Dallas quelques heures avant la rencontre très attendue contre les Bleus, déclarant : « Je me sens plus prêt que jamais, et allons-y pour y arriver. »

Il a par ailleurs souligné l’importance de son expérience récente face aux Bleus : « Je peux dire que j’arrive ici avec davantage d’expérience. En l’espace d’un an, on dispute environ 50 matchs supplémentaires, et la compétition vous apporte une autre dimension et une meilleure préparation. C’est pourquoi je me sens tout à fait prêt. »

Interrogé sur l’éventuelle fatigue liée à la succession des rencontres, il a répondu : « Non, personnellement, je ne me sens pas très fatigué. C’est quelque chose que l’on remarque davantage de l’extérieur. Au quotidien, nous enchaînons les déplacements sans compter les kilomètres. Heureusement, nous avons bien récupéré et nous sommes désormais pleinement concentrés sur la rencontre de demain. »

Boro a ensuite évoqué son sélectionneur, Luis de la Fuente : « C’est une personne extrêmement importante dans le vestiaire, d’autant plus qu’il incarne le mot qui nous définit : la famille. C’est quelqu’un qui m’a toujours fait confiance dès la première minute et qui vous fait sentir que vous comptez, que vous jouiez ou non. En réalité, cela en dit long sur sa personnalité en tant qu’être humain. »

Interrogé sur l’équilibre technique à trouver sur le terrain, il a expliqué : « Tout dépend du contexte du match. Chaque scénario impose de privilégier certains aspects plutôt que d’autres. Parfois, il faut attaquer davantage ; à d’autres moments, moins. et lors du dernier match contre la Belgique, j’ai pu me projeter vers l’avant, ce qui a conduit au premier but lorsque j’ai dépassé Lamine Yamal ; à d’autres moments, j’ai dû rester plus bas pour marquer Duko de près, tout dépend des exigences de la rencontre ».

Interrogé sur la demi-finale de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, il avoue : « J’ai bien sûr suivi la rencontre, mais j’étais très jeune. comme je l’ai déjà dit, c’est que je prenais un bain de soleil sur la place d’Espagne, dans ma ville, lorsque nous avons remporté la finale. Je n’ai pas beaucoup d’autres souvenirs car j’étais tout petit. Si j’ai la chance de jouer demain en demi-finale de la Coupe du monde, ce sera un autre rêve qui se réalisera. Allons-y et battons-nous pour cela. »

Interrogé sur l’éventuel favori de la rencontre, il a tranché : « Non, je pense que dans ce genre de matches, aucune équipe n’a l’avantage. Nous affrontons deux grandes nations, et la rencontre de demain s’annonce à la fois magnifique et extrêmement difficile. J’espère que tout se passera bien. »

Interrogé sur la rivalité avec la France, il a conclu : « Cette confrontation est toujours particulière, et elle revêt encore plus d’importance lorsqu’elle se déroule en demi-finale de la Coupe du monde. L’adversaire que l’on affronte à ce stade est toujours redoutable, car il a réalisé un excellent parcours. Bien sûr, jouer contre la France nous donne une motivation supplémentaire pour demain. Nous savons qu’ils font partie des meilleures équipes de ce tournoi et nous serons prêts à aller de l’avant. »

Boro savoure l’ambiance unique de la Coupe du monde : « Je suis extrêmement heureux. Comme je l’ai dit, il y a 40 jours, je faisais la fête chez moi avec ma femme et mes enfants, et aujourd’hui, beaucoup de choses me traversent l’esprit. Ce qui se dit à l’extérieur sur Liao ou les autres n’est que de la flatterie, mais je me concentre simplement sur le fait de donner le meilleur de moi-même pour aider l’équipe. Je suis très heureux de ce point de vue et je sais que ma famille est très fière de moi. »

Interrogé sur la solidité défensive de son équipe, il a confié : « Notre force, c’est la cohésion. Elle résulte d’un long travail collectif. Nous avons disputé beaucoup de matchs et nous commençons à nous connaître parfaitement. Nous abordons chaque rencontre comme une finale, et c’est cet état d’esprit que nous devons conserver. »

Il a conclu en évoquant son entente avec Lamine Yamal : « Nous adaptons notre jeu selon les exigences de la rencontre. Comme je l’ai expliqué, face à la Belgique, il y a eu des phases où je devais monter plus haut et d’autres où je devais rester à ma place. Sur le terrain, je lui parle pour savoir ce dont il a besoin à chaque instant. C’est en communiquant que l’on se comprend, et, au fil des jours, je le comprends de mieux en mieux, ce qui profite grandement à l’équipe. »