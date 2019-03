Bordeaux - Younousse Sankharé absent en raison de complications après ... des implants de barbe ?

Selon Sud Ouest, le milieu des Girondins a manqué les derniers matches de son équipe suite à des implants de barbe qui lui ont donné de la fièvre.

C'est l'histoire inédite du jour qui ferait presque sourire tant la raison évoquée de la blessure est inattendue. Absent lors des trois derniers matches des Girondins et non convoqué pour la réception de Montpellier ce mardi soir en Ligue 1 (19 heures), Younousse Sankharé ne souffre pas d'un pépin physique mais d'un autre motif.

L'information révélée par Sud Ouest indique que l'international sénégalais a eu des complications et de lfèvre suite à une opération d'implants de barbe. Une raison surprenantes qui a été confirmée par 20 Minutes.

Ainsi, l'ancien milieu de terrain du LOSC et de Guingamp n'est plus apparu sur les terrains depuis le samedi 9 février et un déplacement du côté du PSG, chez son club formateur. Cependant le joueur s'entraîne depuis plusieurs semaines, ce qui a été étonné plusieurs observateurs.

Les Girondins sont actuellement 13e de Ligue 1 avec 32 points. Les dirigeants des Marine et Blanc se sont récemment séparés de leur manager général Ricardo et en attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Éric Bedouet assure l'intérim.