Bordeaux, Yacine Adli : "Je remercie énormément le PSG"

Le milieu de terrain de 18 ans, transféré à Bordeaux en fin de mercato, pourrait disputer ses premières minutes avec les Girondins samedi face au PSG.

Transféré du Paris Saint-Germain à Bordeaux en toute fin de mercato, Yacine Adli (18 ans) a donné une interview au Parisien. Il pourrait jouer ses premières minutes avec les Girondins samedi (17h) au Parc des Princes, contre son club formateur.

Une histoire toute particulière pour un joueur qui "reste parisien", selon ses mots. "Je reste parisien. J’ai ma famille là-bas. Mais chacun trace sa route. Je remercie énormément le PSG pour tout ce qu’il a fait pour moi. Je suis très content d’y avoir signé mon premier contrat professionnel. C’était une grande fierté", dit-il dans cette interview.

Il ajoute par ailleurs qu'il ne regrette pas d'être resté au PSG l'été dernier alors que des grands clubs comme Arsenal lui faisaient la cour : "Je ne regrette rien. Même si je n’ai pas eu de temps de jeu lors des six derniers mois à Paris, je suis content de les avoir faits. J’ai été au contact au quotidien de grands joueurs. J’ai progressé. Mais c’est de l’histoire ancienne pour moi. Aujourd’hui, je suis focalisé sur Bordeaux."

Quant aux attentes qu'il suscite depuis plusieurs années, le milieu de terrain répond : "On m’a toujours mis dans la situation du jeune talent du PSG. Les regards sont fixés sur moi depuis longtemps. Donc l’attente, cela ne me fait ni chaud ni froid. Je suis un jeune joueur français qui veut s’imposer en Ligue 1. J’ai du potentiel mais je vais devoir progresser sur tous les plans, physique et technique. Je vais tout donner pour y parvenir."