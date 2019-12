Bordeaux-Strasbourg (0-1) - Les Girondins surpris au Matmut

Opposés à une formation du RCSA solide et disciplinée, les Girondins de Paulo Sousa se sont inclinés face à leurs supporters, ce dimanche (0-1).

Les Girondins de restaient sur trois victoires consécutives au Matmut Atlantique pour 10 buts marqués et un seul encaissé. , de son côté, n'a gagné qu'une fois hors de ses bases cette saison et avait explosé en vol lors de son dernier match à l'extérieur, subissant un large revers sur la pelouse du (5-0). Autant dire que l'affiche semblait déséquilibrée ce samedi après-midi. Mais force est de constater que celle-ci s'est avérée surprenante...

Le RCSA ouvre le score et prend confiance

Et pour cause, habituellement si habiles avec le ballon, les hommes de Paulo Sousa peinaient à faire la différence face à des Alsaciens bien organisés. Malgré d'importantes difficultés à pénétrer dans la surface de réparation adverse, les locaux ne paniquaient pas et comptaient s'armer de patience. Sauf que les Strasbourgeois, eux, étaient visiblement pressés. Dès la 11ème minute de jeu, Ludovic Ajorque profitait d'une situation confuse dans la surface de réparation pour tromper Benoît Costil et inscrire son sixième but de la saison. Le RCSA était devant au score, et allait le rester jusqu'à la pause.



Si une réaction était donc attendue du côté Marine et Blanc au retour des vestiaires, celle-ci se voulait bien trop timide pour espérer inverser la tendance, qui plus est face à des visiteurs rigoureux tactiquement et jouant les coups à fond offensivement. Timorés, les Girondins se procuraient tant bien que mal une énorme occasion dans les 10 dernières minutes de la rencontre, mais Jimmy Briand, entré en jeu quelques minutes plus tôt, ne parvenait pas à expédier le cuir dans le but vide (81e). Le score n'évoluait plus et le RCSA, solide et discipliné, repartait de Gironde avec les 3 points. Bordeaux manque l'occasion de retrouver le top 5.