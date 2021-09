Bordeaux s’enlise, Troyes se redresse… Le résumé de la journée en Ligue 1

Quatre rencontres du 5e acte de la Ligue 1 se sont jouées ce dimanche à 15h. Elles ont notamment vu Bordeaux s’incliner de nouveau.

Plus rien ne va à Bordeaux. L’un des clubs historiques du championnat français se retrouve lanterne rouge au classement après cinq journées disputées. Les Aquitains ont poursuivi sur leur chemin de croix en cédant à domicile contre Lens ce dimanche (2-3). Ce fut la principale sensation de cet après-midi dominical en Ligue 1.

Le sursaut vain des Bordelais

En accueillant les Sang et Or, les Marine et Blanc se voyaient amorcer leur redressement. Malheureusement, la volonté affichée avant la rencontre n’a pas trouvé de prolongement sur le terrain. Leur première période a été totalement ratée et a débouché sur deux buts concédés. Kakuta (39e) et Medina (43e) les ont punis coup sur coup. Il y a bien eu un sursaut au retour des vestiaires mais il a été gâché par un pénaty concédé dans les arrêts de jeu. Après que Mangas et Onana ont relancé les locaux, Sotoca a redonné l’avantage aux Sang et Or en transformant le tir depuis le point de blanc de la surface.

Vladimir Petkovic, le coach suisse arrivé sur le banc du FCGB cet été, a encore du pain sur la planche. Son chantier s’avère même être plus important qu’il ne le soupçonnait.

Tandis que Bordeaux continue de dégringoler, Troyes, pour sa part, s’est remis à l’endroit. L’équipe de Laurent Battles est allée chercher sa première victoire de l’exercice sur le terrain du FC Metz. A Saint-Symphorien, les Aubois ont tout bien fait et ils en ont été récompensés avec un succès par deux buts d’écart (2-0). Des réalisations signées Rodrigues et Chavalerain.

Angers tient la cadence

Le Stade de Reims a aussi signé une victoire 2-0 à l’extérieur. Les Champenois ne l’avaient pas encore emporté non plus avant ce dimanche. Ils se sont réveillés de manière séduisante, en tombant Rennes sur ses terres. Ekitike et Koffe ont été les deux buteurs des visiteurs.

Pour finir, Brest et Angers se sont quittés sur un score de parité (1-1). Le SCO a préservé sa série d'invincibilité grâce à un pénalty transformé par Thomas Mangani à l'heure du jeu. Auparavant les Finstériens avaient pris les devants à la marque par le biais de Romain Faivre. Ce dernier s'est finalement bien remis de son transfert raté à Milan. Avec 11 points pris sur 15 possibles, Angers reste le dauphin du PSG au classement.