Bordeaux-PSG : Pochettino et les Girondins, une histoire d'amour contrariée

En 2003, Mauricio Pochettino signait aux Girondins de Bordeaux pour en devenir le patron de la défense. Mais au bout de six mois, il quittait le club…

Bordeaux-PSG sera un match particulier pour Mauricio Pochettino. Car si on se souvient bien de son passage au PSG, on a parfois tendance à oublier que l'Argentin a également porté les couleurs des Girondins de Bordeaux.

Eté 2003, le PSG vient de s'incliner contre l'AJ Auxerre des Cissé, Mexès et Boumsong en finale de la Coupe de France (1-2) et Luis Fernandez, coach emblématique du club parisien, quitte ses fonctions. Il est remplacé par Vahid Halilhodzic.

Bien que titulaire indiscutable au PSG, Mauricio Pochettino, à qui il reste un an de contrat dans la Capitale, ne fait pas partie des plans de « Coach Vahid » et cherche alors un nouveau club. Le défenseur songe à un retour en Liga et est ardemment courtisé par l'Espanyol Barcelone et le Real Saragosse. Mais à la surprise générale, il s'engage avec Bordeaux pour cinq saisons.





"Nous étions à la recherche d'un défenseur expérimenté pour encadrer nos jeunes. On nous a dit que Pochettino était disponible puisque Paris le laissait libre malgré une dernière année de contrat. Nous avons entamé les négociations en début de semaine et l'affaire s'est finalisée en 48 heures", explique à l'époque Jean-Louis Triaud, le président girondin.

Bordeaux vit une intersaison mouvementée avec les départs de plusieurs cadres comme Alain Roche (retraite), Pedro Miguel Pauleta (PSG), Alexei Smertine (Chelsea) et Kodjo Afanou (Al Aïn) et a besoin d'un joueur expérimenté pour encadrer les jeunes pousses à l'image de Marc Planus, Rio Mavuba ou encore Marouane Chamakh.

Entre Pochettino et Bordeaux, c'est le coup de foudre : "J'ai beaucoup discuté avec les dirigeants, avec l'entraîneur. J'ai visité les installations. J'ai regardé la ville. Tout me plaît ici", dit-il lors de sa présentation officielle.

Les Girondins commencent la saison par deux défaites (à Monaco puis à domicile contre Montpellier) avant de relever la tête avec des succès à Guingamp (3-1) puis devant son public contre Auxerre (2-0). Face à l'AJA, Pochettino inscrit même son premier but sous ses nouvelles couleurs, d'une tête rageuse consécutive à un coup franc désaxé de Riera.





On pense alors la saison des Bordelais enfin lancée mais ce n'est pas le cas. À l'issue de la dixième journée et après une nouvelle défaite lors du derby contre Toulouse (la cinquième de la saison, la troisième à domicile), Elie Baup est démis de ses fonctions et remplacé par Michel Pavon.

Et si le courant passait à merveille entre Elie Baup et Pochettino, il n'en est rien avec Pavon. Le défenseur argentin est relégué sur le banc des remplaçants, puis écarté après un match de Coupe UEFA contre Heart of Midlothian malgré une prestation solide.

L'article continue ci-dessous

Fidèle à sa réputation, Pochettino ne bronche pas et prend son mal en patience : "Cela ne me pose aucun problème d'être remplaçant. On forme un groupe de vingt-cinq joueurs. Le coach fait tourner l'équipe. Le plus important, c'est de bien travailler à l'entraînement et d'être prêt afin que pour lui le choix soit le plus difficile possible avant chaque match. La priorité, c'est l'équipe. Je le répète, le coach met en place l'équipe qu'il veut. C'est son travail, pas le mien. Que je joue ou pas, je ne demande jamais d'explication même si je travaille pour le convaincre."

Pochettino est alors aligné uniquement lorsqu'un de ses coéquipiers est blessé ou suspendu. Mais au même moment, son ancien coach du PSG, Luis Fernandez, est nommé entraîneur de l'Espanyol Barcelone. Or il s'agit du club de cœur de Pochettino puisqu'il y a joué de 1994 à 2001. L'Argentin n'a plus qu'à attendre l'ouverture du mercato d'hiver pour retrouver son ex-club et son ancien entraîneur.

Pochettino quitte ainsi les Girondins après seulement six mois, 16 matches toutes compétitions confondues et un but mais il en garde un excellent souvenir, comme il l'a confié lors de la conférence de presse avant la rencontre Bordeaux-PSG : "J'en garde de très bons souvenirs. Je n'y ai pas passé beaucoup de temps, j'ai été blessé après un match contre Auxerre où je marque d'ailleurs, et derrière j'ai eu du mal à revenir. J'ai passé cinq ou six mois extraordinaires avec les fans, mes coéquipiers. J'ai connu une ville magnifique et une région superbe. J'ai passé de très bons moments là-bas."