Bordeaux-PSG : Donnarumma-Navas, mode d'emploi d'une alternance

Si sur le terrain tout n'est pas rose, Mauricio Pochettino et son staff peuvent au moins se satisfaire de la gestion du turnover des gardiens. Que ce soit avec Salvatore Sirigu et Kevin Trapp, ou encore entre l'Allemand et Alphonse Areola, Paris avait mis en place une concurrence pour le poste de numéro 1 qui avait fini par peser sur les différents acteurs et à rendre le sujet épineux. En revanche, la situation s'était montrée moins compliquée lors du passage de Gianluigi Buffon dans la capitale française.

Depuis cet été et l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, le feuilleton avait été relancé et les premières rumeurs sur les humeurs de Keylor Navas, qui sortait d'une saison de haut vol, avaient commencé à filtrer. Idem pour l'Italien. Durant la première trêve internationale, la presse transalpine faisait état d'un joueur qui ne cachait plus son spleen.

À Paris, on décrivait début septembre une cohabitation sans problème particulier et un Gianluigi Donnarumma, toujours de bonne humeur. En témoigne, la veille de match de Bruges-PSG, lors de laquelle il était apparu avec un large sourire, saluant chaleureusement Nasser Al-Khelaïfi et donnant une accolade appuyée à Leonardo. Le lendemain, Navas, lui, démarrait dans le but parisien.

Pour expliquer sa gestion des gardiens, Mauricio Pochettino avait pratiqué la langue de bois et répété la même formule à chaque fois que la question lui était posée à chaque point presse : « Nous allons décider match après match ».

Dans les faits, le technicien argentin a procédé à une répartition assez équilibrée entre les deux hommes. Revenu avant l'Italien, Navas a pris part à tous les matchs du mois d'août et la rotation a pu commencer avant la mi-septembre face à Clermont (4-0, le 11).

Une alternance tous les deux matchs ?

Lors des quatre rencontres qui suivirent, cette alternance s'est mise en place. Puis un changement de gardien tous les deux matchs s'est ensuite installé à Rennes (0-2, le 3 octobre), où Donnarumma, déjà titulaire face à Manchester City (2-0, le 28 septembre), a enchaîné. Dans la foulée, le Costaricain s'installait dans les buts contre Leipzig (3-2, le 19 octobre) et Marseille (0-0, le 24)

Ces derniers jours ont donc confirmé cette rythmique puisque dans la foulée du Classique, le gardien champion d'Europe a été titularisé à deux reprises. Et mercredi soir, l'accolade que les deux hommes ont échangée à la fin de l'échauffement semble témoigner d'une bonne entente.

« Je suis satisfait, ils répondent de façon positive à cette situation, que l'on vit naturellement désormais. Peut-être qu'à un moment, il faudra trancher sur une hiérarchie, mais il y a une bonne situation et une bonne relation entre eux », affirmait Mauricio Pochettino à la veille de la rencontre contre Bordeaux, samedi soir.

Selon cette logique, Keylor Navas devrait donc être titulaire face aux Girondins. À moins que la trêve internationale et la rencontre de Ligue des champions qui s'en suit rapidement après ne viennent bouleverser quelque peu cette règle tacite.