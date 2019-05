Bordeaux - Plasil va arrêter à la fin de la saison

Le milieu de terrain bordelais a annoncé qu'il arrêterait en fin de saison. Il pourrait se voir confier un nouveau poste au sein du club.

Jaroslav Plasil a annoncé ce vendredi qu'il arrêterait à l'issue de la saison, alors qu'il arrive en fin de contrat en juin prochain. L'international tchèque de 37 ans (103 sélections, 7 buts) était arrivé à en 2009 après avoir notamment porté les couleurs de .

"Cette conférence de presse est ma dernière ici, a-t-il assuré. Ma décision, vous la saurez bientôt, il reste trois matches. Je vais voir ce qui se passe. Je sais très bien ce que je veux et ce que je ne veux pas. Je le vis bien, je suis préparé à tout." Il pourrait se voir confier un nouveau poste au sein du club. "On verra. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, on va voir. La concentration est sur les trois matches. Après, une fois la saison terminée, on pourra parler des choses. Je pense qu'il y a aussi des choses plus importantes en ce moment pour les dirigeants que mon cas personnel."

Arrivé en mars dernier, le nouvel entraîneur des Girondins, Paulo, Sousa, souhaite en tout cas le conserver au sein du club, dans un rôle qui resterait à définir. "Jaro [Jaroslav Plasil] est un des joueurs les plus professionnels que j'ai vus à l'entraînement. C'est un joueur pour moi et le club qui est important pour notre futur", a estimé le technicien portugais.

"Le futur, ce n'est pas seulement jouer. Cela dépend de lui, de sa famille, de ses motivations. Je crois que c'est un joueur qui a toutes les caractéristiques et qui me donne la sensation d'être très important pour développer un projet sportif dans ce club. Il a vécu des moments grandioses ici à Bordeaux, il connaît bien ce qu'il se passe en ce moment et j'ai compris que beaucoup de personnes ont cette sensation."

En dix passés en Gironde, Plasil a disputé 364 matches et remportée le Trophée des champions en 2010 ainsi que la , en 2013. Cette saison, il a connu 32 apparitions.