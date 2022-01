Bordeaux - Petkovic : "Quand on a peur, on ne peut pas jouer au foot"

Bordeaux a subi ce dimanche sa plus lourde défaite depuis 1986 et un cinglant 9-0 à Monaco. Balayés sur la pelouse de Rennes, les hommes de Petkovic se retrouvent en 19e position de Ligue 1 et la menace d'une relégation est plus réelle que jamais.

Petkovic : "Je n'ai pas réussi à pousser suffisamment les joueurs"

Interrogé en fin de rencontre, Vladimir Petkovic, l'entraîneur des Girondins, a assumé sa part de responsabilité dans la situation de son équipe.

"Je prends toutes les responsabilités, je n'ai pas réussi à pousser suffisamment les joueurs, à les aider à se libérer de la peur. Quand on a peur, on ne peut pas jouer au football. Nous avons eu peur de nous-mêmes. Nous avons refusé de prendre la responsabilité du jeu et cela a conduit à des erreurs faciles", a-t-il affirmé.

"Cela ne doit plus se reproduire. Mais je suis un combattant, mon signe astrologique c'est le lion, je ne lâche jamais. À moi maintenant de réussir à transmettre cette énergie à l'équipe."

Nous sommes dans la lutte pour le maintien, nous devons aborder les matches de manière plus combattante, avec l'envie de gagner à tout prix."

Kwateng : "On fonce tout droit en Ligue 2"

L'alerte générale a également été tirée par le défenseur Enock Kwateng, interrogé par Prime Vidéo au coup de sifflet final.

L'article continue ci-dessous

"On a vu le même match... Si on continue comme ça, on fonce tout droit en Ligue 2. Il doit y avoir une réaction, cette prestation... ce n'est même pas une prestation !", s'est-il emballé.

"Quand on voit ce genre de match, vous vous doutez bien que l'état d'esprit est au plus bas. Maintenant, c'est à nous de trouver les ingrédients pour remonter au classement. Mais avec ce genre de prestation, c'est clair qu'on va tout droit en L2."

Les Girondins ont une semaine pour se remettre de leur sale journée, avant de défier Strasbourg, dimanche prochain. Avec l'obligation de se montrer plus convaincants.