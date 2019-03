Bordeaux - Paulo Sousa : "Tout ce que je voulais, je l'ai vu sur le terrain"

Paulo Sousa, l'entraîneur de Bordeaux, estime que son équipe aurait pu mieux gérer la fin de rencontre face au Stade Rennais ce dimanche (1-1).

À la recherche d'un succès depuis le 17 février dernier et une victoire contre , les Girondins de , restant sur deux matches nuls et deux revers consécutifs, croyaient renouer avec la victoire ce dimanche face au Stade Rennais (1-1).

À l'occasion de la première de Paulo Sousa sur le banc des Girondins, les partenaires de Benoît Costil, avaient su prendre le meilleur sur les protégés de Julien Stéphan, fraîchement éliminés de la après leur défaite face aux Gunners d' , avant de se faire rejoindre dans les tous derniers instants de la rencontre, moment choisi par Mbaye Niang pour remettre les deux équipes à égalité, à la suite d'une action confuse dans la surface adverse.

Présent en conférence de presse au sortir de ce match nul concédé dans un timing regrettable, Paulo Sousa, arrivé récemment pour remplacer le Brésilien Ricardo, regrettait de ne pas l'avoir emporté, mais retenait tout de même quelques motifs de satisfaction, notamment en terme de mentalité.

"Nous avons fait un bon match et nous aurions pu gagner"

"Quand on entraîne une équipe, c'est pour gagner. Tout ce que l'on a travaillé cette semaine, tout ce que je leur ai demandé et tout ce que je voulais, je l'ai vu sur le terrain. Il y avait de la qualité sur certains concepts, notamment défensifs. J'ai vu la mentalité que je recherche, de l'ambition chez les joueurs", a-t'il déclaré.

"On s'est créé des occasions. J'ai félicité mes joueurs pour ça. En seconde période, c'était plus difficile physiquement, les lignes étaient plus écartées, les positionnements étaient plus distants et l'adversaire a eu plus d'espaces. Nous avons fait un bon match et nous aurions pu gagner. L'équipe a essayé de marquer un second but, avec cette occasion de Jimmy (Briand) sur contre-attaque", a ensuite ajouté le nouveau technicien des Girondins, dans des propos rapportés par l'AFP.

"Nous n'avons pas eu de chance avec ce coup de pied arrêté. C'est une erreur d'inattention, il faut être davantage concentré sur le jeu. Sur ce corner, on défend bien sur le premier ballon, mais pas sur le troisième. Il faut être plus attentif". Pointant à la 13ème place, Bordeaux a manqué l'occasion de regagner du terrain sur la première partie de tableau, et devra s'armer de patience pour voir le contenu de ses matches s'améliorer de manière significative.