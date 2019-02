Bordeaux : Paulo Sousa pour remplacer Ricardo ?

Après avoir démis de ses fonctions le Brésilien, les Girondins de Bordeaux auraient fait de l'ancien technicien de la Fiorentina leur priorité.

En coulisses, les Girondins de Bordeaux sont actifs. Trieizième de Ligue 1, Bordeaux a décidé de se séparer de son manager général, Ricardo, ce lundi et son adjoint, Eric Bedouet, ne devrait pas rester non plus. Les dirigeants des Girondins sont donc d'ores et déjà à la recherche d'un remplaçant pour le Brésilien, qui espérait au moins finir la saison avec le club au scapulaire, et un nom sort du lot. Selon les informations de L'Equipe, il s'agit de Paulo Sousa.

En effet, d'après les informations du quotidien français, le futur entraîneur des Girondins de Bordeaux sera un étranger, ce qui permet d'écarter d'ores et déjà la piste menant à Claude Puel, évincé par Leicester le week-end dernier. L'ancien entraîneur de Fulham, Slavisa Jovanovic, aurait été sondé mais aurait déjà refusé le poste. Paulo Sousa, libre de tout contrat depuis son départ du Tianjin Quanjian Football Club, apparaît comme le favori.

"Un coach dans les prochains jours"

Le technicien portugais serait la priorité des dirigeants et des négociations auraient déjà débuté entre les deux parties. Bien évidemment, cette version n'a pas encore été confirmée par les membres de la GACP, propriétaire du club bordelais, qui ont déclaré à L'Equipe : "Vous comprendrez qu'il est trop tôt pour donner des noms". Reste que Joe DaGrosa a promis que le futur entraîneur des Girondins serait nommé dans les prochains jours voir dans les prochaines semaines.

"Nous aurons probablement un coach dans les prochains jours ou dans quelques semaines. Nous avons ciblé des profils, nous sommes en discussion", a confirmé Joe DaGrosa ce mardi dans les colonnes de L'Equipe. Passé par la Fiorentina mais aussi en Chine, Paulo Sousa a également été champion de Suisse avec le FC Bâle et champion d'Israël avec le Maccabi Tel-Aviv.

Joe DaGrosa a également justifié le départ de Ricardo : "C'est une bonne personne, il est adoré par tout le monde au club mais les performances sont aujourd'hui insuffisantes. Ça n'a rien à voir avec sa personnalité, c'est simplement que l'équipe allait dans la mauvaise direction. On est treizièmes, et on ne sentait pas que l'équipe était sur une pente ascendante. On n'était pas préparé à ça. Quand les choses ne vont pas bien, il faut redoubler de motivation. Et aussi changer, parfois...".