Bordeaux - Paulo Sousa : "Je ressens de la honte"

Eliminé par Pau (National) à l'occasion des 16es de finale de la Coupe de France jeudi soir, Bordeaux a quitté la compétition par la petite porte...

Eliminé à l'occasion des 16es de finale de la jeudi soir, a été défait après prolongations par la modeste formation de Pau, pensionnaire de National (3-2). Une défaite au goût amer pour Paulo Sousa, l'entraîneur des Girondins.

Prochain match face au FC

"Je ressens de la honte pour ce résultat. On a une énorme dette envers nos supporters. Je dois surtout féliciter notre adversaire. Chacun de nous, moi le premier, le staff, les joueurs, les dirigeants, on doit donner encore plus et être bien concentré parce que ce n’est pas dans un moment facile. Il faut s’en sortir et retrouver les résultats qu’on a déjà connus cette saison", a ainsi déclaré le technicien portugais en conférence de presse, déçu.

Pour se racheter, Bordeaux devra venir à bout du FC Nantes, en , le dimanche 26 janvier prochain. Et force est de constater qu'enchaîner avec une nouvelle défaite dans un derby de l'Atlantique ferait particulièrement tâche en ce mois de janvier. Réponse attendue.