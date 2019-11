Bordeaux - Paulo Sousa : "Je dois féliciter mes joueurs"

L'entraîneur bordelais s'est montré satisfait de la prestation de ses joueurs, vainqueurs de Nantes ce dimanche (2-0).

Après deux défaites en championnat, s'est relancé ce dimanche dans le derby de l'Atlantique en prenant le meilleur sur (2-0), quelques jours après sa victoire contre en sur le même score.

Une victoire à l'issue d'une prestation aboutie des coéquipiers de Benoît Costil, comme l'a souligné leur entraîneur, Paulo Sousa, après la rencontre. "On a donné seulement une opportunité à notre adversaire, on a tout bien contrôlé au niveau défensif surtout. Parce qu’on a toujours été bien organisés avec le ballon. Il a manqué quelques fois une capacité d’avoir un bon contrôle quand le ballon arrive sur notre deuxième attaquant, pour créer plus d’opportunités", a déclaré le Portugais après le coup de sifflet final.

"Mais je crois que l’équipe a bien compris au niveau stratégique ce qu’on devait faire dans ce match, face à une équipe qui n’est pas facile à jouer, qui ne prend pas beaucoup de buts. Je dois féliciter mes joueurs parce qu’ils ont fait un bon match, avec aussi beaucoup de maturité."

Enfin, le technicien a félicité Hwang, passeur et buteur sur ce match. "Hwang (buteur et passeur décisif) commence à comprendre son positionnement et a une meilleure communication avec ses coéquipiers. À chaque match, il commence à être déterminant, à montrer sa capacité physique."