Bordeaux - Nantes 0-0, la Ligue 1 commence par un nul vierge

Bordeaux défiait Nantes pour l'ouverture du Championnat ce vendredi. Une première levée qui n'a pas vraiment tenu ses promesses (0-0).

défiait en ouverture de la première journée de 2020-2021. Une rencontre programmée en lieu et place de Marseille - ASSE, déplacé pour cause de cas de Covid_19 à l'OM. Et on ne peut pas dire qu'on a gagné au change.

La première occasion était girondine avec un contre sur lequel De Préville alertait Zerkane qui servait Hwang lequel finissait par s'enfermer decant Girotto. Pour son premier match en L1, Zerkane sera ensuite expulsé sans avertissement préalable par M. Bastien (20e minute). Bordeaux était alors réduit à dix pour le reste du match.

À la demi heure de jeu, Simon sollciitait Costil pour la première frappe cadrée du match. Les Girondins allaient tout de même se montrer dangereux avant le repos, mais rien n'était marqué à la pause.

Juste après le repos, la recrue espagnole de Nantes Pedro Chirivella effectuait une tentative du droit croisée qui passait juste à côté de la lucarne. La rencontre manquait singulièrement d'occasions. À un quart d'heure de la fin, Koscielny était touché à la tête lors d'un duel aérien avec Chirivella et reprenait le jeu la tête bandée. Un rare fait de jeu dans cette rencontre.

Le match se poursuivait, mais aucune formation n'était capable de prendre l'avantage et ce, malgré la supériorité numérique nantaise. 0-0, score final, la 2020-2021 débute par un match nul peu ragoûtant.