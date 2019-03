Bordeaux-Montpellier 1-2 - Montpellier rebondit à Bordeaux

Montpellier a surpris Bordeaux (1-2), ce mardi, pour signer un précieux succès après deux revers consécutifs.

Montpellier, qui était sur une pente glissante depuis quelques semaines, s'est refait une santé contre Bordeaux, ce mardi soir.

Une formation girondine qui restait, elle aussi, sur une série de contre-performances. Les premières minutes du match ont reflété les états de forme des deux équipes, prudentes et appliquées, mais avec une prise de risque minimale.

Montpellier plus réaliste

Montpellier n'étais pas plus fringant que son adversaire mais sur leur première véritable incursion, les hommes de Michel Der Zakarian ont débloqué la situation. Paul Lasne, à l'origine d'un mouvement avec Andy Delort, s'est aussi retrouvé à la conclusion après le centre parfait de l'ancien Toulousain (0-1, 20e).

Bordeaux s'est révolté avant la fin de la première période. Et sur un décalage créé par le tandem De Preville-Karamoh, Basic, opportuniste, a profité d'un tir soudain et non cadré de l'ancien Rémois pour égaliser d'une déviation astucieuse (1-1, 35e).

Au retour des vestiaires, Montpellier a remis le pied sur l'accélérateur, malgré un manque de fluidité dans le jeu. C'est sur coup de pied arrêté que les Héraultais. Congré, étrangement seul sur corner, ne s'est pas fait prier pour permettre à Montpellier de repasser devant en marquant à bout portant (1-2, 51e). Juste avant, Vitorino Hilton, son compère en charnière centrale, avait déjà contraint Costil à sortir le grand jeu (50e).

Bordeaux n'a pas coulé, mais n'a pas eu assez d'idées pour refaire surface. La seule opportunité nette des Girondins est intervenue à dix minutes de la fin, lorsque De Preville, lancé en profondeur, a perdu son duel avec Lecomte (79e). Le score n'a plus évolué.

Montpellier est septième. Bordeaux, treizième, pointe à neuf unités du MHSC.