Bordeaux : Mbaye Niang revanchard pour son arrivée chez les Girondins

Plus sollicité à Rennes, Mbaye Niang va tenter de relancer sa carrière du côté des Girondins de Bordeaux, à 26 ans.

Mbaye Niang s'apprête à découvrir le dixième club de sa carrière cette saison, après avoir rejoint les Girondins de Bordeaux ces derniers jours. Relégué en équipe réserve du côté de Rennes, l'ancien attaquant du Milan AC a finalement trouvé une porte de sortie pour tenter de se relancer.

"C’est une grosse opportunité donnée par le club. C’est un très beau projet, c’est une chance d’être là. A moi de la saisir. Je vais essayer d’apporter mon caractère. Mon savoir-faire sur le terrain, aussi. J’arrive en toute modestie et petit à petit j’espère pouvoir me faire ma place au sein du groupe. C’est le terrain qui dictera les choses. Il faudra être performant", a assuré le joueur désormais âgé de 26 ans lors de sa présentation avec l'équipe de Petkovic.

Sollicité par différents clubs, avec certaines offres plus alléchantes, Niang assure que sa priorité était de rester en Ligue 1. "Bordeaux, c’était mon choix numéro un. J’ai eu des propositions alléchantes. C’est vraiment un projet que je voulais connaître", a-t-il affirmé.

"Cela aurait pu mieux se finir avec Rennes mais on n’est pas fâché. C’est un club qui m’a marqué. Je retiens le positif. C’est un club qui m’a beaucoup apporté."

L'article continue ci-dessous

Pas sûr toutefois que le buteur puisse faire ses débuts dès cette semaine face à l'AS Monaco, après n'avoir plus joué au plus haut niveau depuis de longs mois. "Le staff m’étudie et m’évalue tous les jours. On prend le temps de travailler. Il n’y a pas d’urgence. Quand le coach jugera que je suis apte à jouer, je répondrais présent", a-t-il simplement précisé.

Après une bonne période lors de ses débuts en Bretagne, Niang espère retrouver un bon niveau un peu plus au sud sur la côte atlantique, pour aider une équipe de Bordeaux dans le dur depuis le début de la saison. Hwang et ses partenaires auront bien besoin d'un talent offensif supplémentaire afin de réaliser la meilleure saison possible.

Après la trêve internationale, les Girondins de Bordeaux ont rendez-vous avec Nantes pour le derby de l'Atlantique. Une belle occasion pour Niang de faire de beaux débuts ?