Bordeaux : M'Baye Niang mécontent après le nul contre Metz

Bordeaux a quelque peu loupé le coche ce dimanche face à Metz, concédant finalement le match nul après avoir pourtant mené de deux buts en première période.

Une contre-performance pas vraiment du goût de M'Baye Niang, comme il l'a laissé entendre après coup au micro de Prime Vidéo.

"On savait que le résultat était important, mais on les remet dans le match. On fait encore un nul, il va falloir travailler et apprendre de ces erreurs-là, car il est important de prendre des points, mais peut-être quand on en a pas encore pris conscience", a regretté le nouvel attaquant des Girondins.

"C'est vraiment dommage, on fait 40 bonnes premières minutes, on mène 2-0, après on fait des erreurs d'inexpérience et même de manque de respect vis-à-vis de l'adversaire. On commence à être arrogants, un peu hautains, alors qu'on connaît notre position."

Une attitude regrettable pour celui qui est entré en jeu pour les vingt dernières minutes de la rencontre. "Je suis à la disposition du coach. C'est sûr que tous les joueurs ont toujours envie de jouer, mais le coach a fait d'autres choix ce soir et il faut les respecter. Le plus important c'est que l'équipe gagne et de savoir mettre son ego de côté."

Prochain rendez-vous pour les Girondins : le week-end prochain au Matmut Atlantique face au Stade brestois, qui reste lui sur trois victoire consécutives.