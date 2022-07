Bordeaux : Les Ultramarines appellent à une "marche de la survie" ce samedi

La situation des Girondins de Bordeaux est dramatique et l'avenir du club est désormais en jeu après la rétrogradation en National 1.

L'heure est grave pour les Girondins de Bordeaux. Alors que la commission d'appel de la FFF a confirmé la rétrogradation du club en National 1, l'avenir du club est désormais remis en cause.

Bordeaux aux portes de l'enfer

Monument du football français, le club au scapulaire a annoncé son intention de faire appel devant le CNOSF pour tenter de sauver sa peau et rester en Ligue 2.

En pleine tempête, les supporters bordelais n'ont pas l'intention de rester les bras croisés et les Ultramarines ont publié un communiqué en soutien au club.

"Cet héritage, dont nous sommes tous dépositaires, ne peut pas mourir. Il ne peut pas s'éteindre", clament-ils après avoir rappelé les plus belles heures d'un club six fois champion de France et qui a vu passer sous ses couleurs nombre de grands joueurs.

Communiqué, 6 Juillet 2022.



« Nous exhortons tous ceux qui peuvent faire entendre leur voix.

Car, le F.C.G.B, ce n'est pas qu'une question de vie ou de mort. C'est bien plus que cela »



RDV Place Pey-Berland samedi 16 heures.#JeMarchePourLesGirondins pic.twitter.com/qsTILDeQq0 — Ultramarines 1987 (@ub87officiel) July 6, 2022

Ces derniers affirment également vouloir saisir la moindre chance d'influer sur la décision finale, qui sera lourde de sens pour l'avenir des Girondins.

Une "marche de la survie" organisée samedi

Comment ? Ces derniers appellent ainsi à une "marche de la survie", qui se tiendra ce samedi à 16h dans les rues de Bordeaux, et à laquelle ils convient "toux ceux qui peuvent faire entendre leur voix".

"Supporters, salariés, anciens salariés, anciens joueurs, l'heure n'est plus à la discorde. Mettons de côté nos divergences, nos différences de lecture", exhortent-ils.

"Réunissons la famille, celle d'Adieu Lescure, pour une marche pacifique, passionnée, et déterminée. Le maillot d'un club qui doit être éternel sur le dos."

Et les supporters de conclure : "Non les Girondins ne peuvent pas disparaître des radars. Une liquidation judiciaire serait une catastrophe dont nous peinons encore à mesurer l'ampleur. Car, le F.C.G.B, ce n'est pas qu'une question de vie ou de mort. C'est bien plus que cela."