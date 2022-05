Bordeaux : Les partenaires du club adressent une lettre à Gérard Lopez

Tout va mal pour les Girondins de Bordeaux, qui devraient être officiellement relégués en Ligue 2 ce samedi, à moins d'un véritable miracle (une très large victoire à Brest couplée à un très large défaite de Metz et une défaite de Saint-Etienne).

La gestion de Gérard Lopez pointée du doigt

A quelques jours de l'échéance inéluctable, de nombreux partenaires du club ont adressé une lettre au propriétaire du club, Gérard Lopez, qui a racheté Bordeaux l'été dernier.

"Nous observons que, depuis le jour de votre arrivée, vous avez souhaité tenir le rôle de président-directeur général. Malheureusement, cette fonction primordiale à la réussite d'une équipe a été délaissée, négligée pour finalement ne jamais être endossée", peut-on ainsi lire dans le courrier.

"Vous avez, nous le pensons, participé grandement à ce naufrage collectif des Girondins. Ce navire a coulé lentement sous vos yeux détournés et sous les nôtres ébahis. Votre absence à tous les niveaux, sur la scène médiatique, dans les tribunes, au centre du Haillan, mais surtout auprès des joueurs dans les moments difficiles ou décisifs est inexcusable.

La lettre adressée à Gérard Lopez, signée par 58 partenaires des Girondins. Ils fustigent sa "gestion du club" et son "absence à tous les niveaux". Ils demandent la nomination d'un président délégué.



Le courrier est co-signé par deux anciens joueurs, Fernando Menegazzo et Jussie pic.twitter.com/tuNhwoEUA6 — Sud Ouest Girondins (@SO_Girondins) May 17, 2022

"Il n'est pas possible, Monsieur le président-directeur général, de présider, diriger et faire grandir notre club, sans vous impliquer davantage, sans participer à la vie du groupe ou encore sans représenter et défendre les valeurs qui sont les nôtres.

"Ainsi, nous vous demandons solennellement de remédier à cette situation intenable en prenant vos responsabilités, et en nommant un Président délégué et un directeur général dans les semaines à venir."

La réponse de Gérard Lopez

L'homme d'affaires luxembourgeois, "plus détermine que jamais", a tenu à répondre dans une lettre ouverte relayée par L'Equipe.

"Il ne faut pas omettre le point de départ (quand il a racheté les Girondins) et le fait que sans celui et ceux que certains critiquent aujourd'hui, il n'y aurait tout simplement plus de club", a-t-il fustigé.

"Beaucoup d'éléments rapportés à mon sujet relèvent tout simplement du fantasme dans la mesure où mon implication, même si, par tempérament, elle ne prend pas de forme exubérante, est néanmoins très forte."