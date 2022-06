Bordeaux - Guion : "Je dois une revanche à tout l’environnement bordelais"

Maintenu en poste malgré la relégation des Girondins de Bordeaux, David Guion espère faire remonter le club au plus vite en Ligue 1.

David Guion sera toujours l'entraîneur des Girondins de Bordeaux la saison prochaine, en Ligue 2. Avec la ferme intention de prendre une "revanche" après l'échec de l'opération maintien cette saison.

"Je vais donner le meilleur de moi-même"

L'ancien coach de Reims s'est exprimé dans une interview à Sud Ouest, évoquant ses objectifs pour la saison prochaine avec les Girondins.

"Je dois une revanche à tout l’environnement bordelais, a-t-il notamment reconnu. Je vais donner le meilleur de moi-même.

"J'ai confiance car on est dans un très grand club et on doit réparer cette anomalie. Je suis déterminé pour rebondir. J'ai soif de rebondir car les Girondins doivent être en haut."

Le technicien a pourtant bien conscience de la difficulté de cette mission : "Il y a une grosse Ligue 2. J'ai déjà appelé des coaches. Si on faisait un Championnat entre les dix derniers de Ligue 1 et les six premiers de Ligue 2, je ne suis pas sûr que Brest finirait premier."

"Je suis au courant de la situation économique"

L'entraîneur a également évoqué la situation globale du club, qui va déjà devoir convaincre la DNCG de ne pas le reléguer administrativement plus bas.

"On va faire un recrutement assez conséquent, même si ça va dépendre de pas mal de facteurs comme les départs et la DNCG", a-t-il poursuivi.

"On est d’accord sur les garçons que je souhaite voir rester : on a envie de bâtir sur l’axe Ahmedhodzic - Ignatenko - Mara. Mais c’est le technicien qui parle.

"Je suis au courant de la situation économique. Si le club reçoit des propositions impossibles à refuser pour des garçons… Je me dois de l’accepter et je le comprends."

Enfin, David Guion a exprimé ses regrets concernant cette fin de saison manquée dans la foulée de sa nomination.

"Quand je suis arrivé, l’équipe venait de prendre huit buts. L’idée était de la rassurer, d’où le 5-3-2 mis en place très rapidement. Contre Monaco (1-1), pour mon premier match, j’ai vu le verre à moitié plein avec ce match nul et ce petit nombre d’occasions concédées.

"Ce match est un tournant. J’aurais dû voir le verre à moitié vide et envoyer un message aux joueurs pour aller chercher la gagne, pas seulement les rassurer", a-t-il concédé.