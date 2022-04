Bordeaux - Guion : "Enfin on a su maîtriser un match du début à la fin"

Ils l'attendaient depuis le 23 janvier et une victoire folle acquise contre Strasbourg (4-3). Derniers de Ligue 1, les Bordelais ont laissé leur place de lanterne rouge au FC Metz ce dimanche, à la faveur d'un succès face aux Grenats.

"Cette victoire fait plaisir"

Une victoire glanée en seconde période par les Maritimes, au grand soulagemen de leur entraîneur, David Guion.

"Du soulagement, ce n'est pas le mot. Cette victoire fait plaisir. Enfin, on a su maîtriser ce match du début à la fin. Il y a eu plein d'aspects dans ce match qui m'ont fait plaisir", a réagi le coach girondin après le coup de sifflet final.

"On a dominé complètement notre adversaire sur les 25 premières minutes et c'était très frustrant de prendre ce but. Sur 45 minutes, ils sont rentrés une fois dans la surface. La mi-temps est bien arrivée, il a fallu ramener un peu de calme, restructurer le bloc équipe.

"On a gardé notre plan de jeu, les garçons ont été solides dans la tête pour revenir et pour dépasser notre adversaire. On a vu un gros caractère de la part de l'ensemble du groupe qui nous permet d'aller chercher une victoire qui me paraît totalement logique."

"Maintenant, j'attends la suite"

Désormais dix-neuvièmes à un point de Saint-Etienne et deux de Clermont, Bordeaux va encore devoir aller des résultats s'il veut se meintenir en Ligue 1.

"Maintenant, j'attends la suite. C'est une belle étape, il fallait l'emporter. Ce qui est important symboliquement est de quitter cette dernière place", a poursuivi Guion.

"Il nous reste sept matches avec la même pression, je veux vraiment le même investissement dans les aspects techniques ou tactiques, la même intensité qu'on a mise et surtout le même caractère. Je ne veux pas que le curseur baisse.

"On a une semaine à trois matches qui nous attend. On a encore beaucoup d'efforts à fournir pour nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes."