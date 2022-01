Bordeaux - Giresse : "Ce ne serait peut-être pas une descente, mais la fin du club"

La situation actuelle des Girondins de Bordeaux est des plus préoccupantes. Balayés ce dimanche à Rennes et 19e de Ligue 1, les Maritimes vont devoir se reprendre pour se sauver en Ligue 1.

"C'est l'héritage des Américains"

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Alain Giresse s'est confié sur la situation actuelle de l'équipe, pointant du doigt le rôle des précédents propriétaires du club dans la situation actuelle.

"C'est l'héritage des Américains (GACP/King Street). Aujourd'hui, on porte l'attention sur la situation sportive qui est plus que préoccupante mais il ne faut pas avoir la mémoire courte : le club aurait pu disparaître l'été dernier, on était à deux doigts de la catastrophe. Derrière, Gérard Lopez a repris tout ça, et il doit batailler", affirme l'ancien milieu de terrain du club au scapulaire.

Selon lui, les joueurs ont également leur part de responsabilité dans la situation : "Je n'ai pas les éléments pour avoir une appréciation précise mais quand on voit certaines prestations, on peut se demander comment ce groupe vit, quel est l'état d'esprit général. Et ce n'est pas que la responsabilité de l'entraîneur.

Il y a des cadres qui doivent être des relais, assure-t-il. Est-ce que certains joueurs sont bloqués mentalement par la situation ? Ou bien est-ce du je-men-foutisme ? En tout cas, l'électrocardiogramme est plat.

"Il faut faire face à la réalité"

L'ancien international tricolore a désormais peur d'une relégation et des potentielles conséquences qu'elle pourrait avoir pour le club.

"Je ne l'avais pas imaginée ces dernières saisons mais aujourd'hui, il faut faire face à la réalité. On est dans une situation dangereuse. Et ce qui m'inquiète, c'est la façon dont les gens qui étaient là avant ont détourné le lien populaire.

Moi, j'ai connu une rétrogradation administrative (en 1991) et le soutien avait été tel que le club avait pu rebondir rapidement. Là, à part avec les Ultramarines qui ont toujours été là, je ne sais pas comment ça se passerait.

"Ça ne serait pas qu'une descente en L2 mais peut-être la fin du club. On est sur des charbons ardents."