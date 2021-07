Bordeaux - Gérard Lopez, nouveau propriétaire ambitieux

Nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez a dévoilé son ambitieux projet dans les grandes lignes, vendredi, au Haillan.

Son arrivée n'était plus qu'une question de temps, elle est désormais officielle. Ancien propriétaire du LOSC, Gérard Lopez est désormais à la tête des Girondins de Bordeaux. Vendredi, sa reprise du club a été rendue officielle. L'homme d'affaires en a profité pour tenir une conférence de presse, expliquant ses ambitions.

Tout d'abord, reprendre les Girondins de Bordeaux était une nécessite, par rapport aux difficultés financières que rencontrait le club ces derniers mois. Il est avant tout question de soulagement, pour lui comme pour les différents salariés du club. "C'est un soulagement pour le club, je l'ai ressenti chez les employés. Mais pour moi, ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début. J'avais dit que c'était une opération sauvetage, et ce n'était pas pour me montrer dramatique", a expliqué Gérard Lopez.

L'article continue ci-dessous

"On n'a pas de temps à perdre"

"C'est un challenge, et il faudra se montrer très entreprenant à court terme. On n'a pas de temps à perdre. Le Championnat va bientôt démarrer (contre Clermont, le dimanche 8 août), le mercato va être très court. Il va falloir se montrer hyperactif pour amener le club dans une phase de stabilité, puis de performance", a-t-il ajouté.

Relâché en apparence, le nouveau propriétaire bordelais est un homme bien décidé à faire valoir ses idées. "Je leur ai aussi expliqué mon mode de fonctionnement. J'ai l'image de quelqu'un plutôt cool alors que les gens qui bossent avec moi diront exactement l'inverse. J'ai des attentes élevées (...) Il faudra faire en sorte qu'il y ait une certaine culture dans ce club, quelque chose qui doit s'installer sur la durée. Le club a vécu des moments compliqués, il faut qu'il y ait une direction de prise, que tout le monde sache où on va, et que les gens se sentent de nouveau fiers d'appartenir à ce club. Sur le sportif, on va viser la première partie de tableau cette saison, avec l'objectif de commencer à jouer l'Europe la troisième saison", a-t-il révélé, ambitieux. Si le mercato promet d'être agité à Bordeaux, quid de Jean-Louis Gasset, l'entraîneur du club ?

"Tout d'abord, Jean-Louis Gasset est quelqu'un que j'apprécie, et il est le sait. Pour l'instant, la décision n'est pas prise. Elle viendra dans les jours qui viennent, et on vous la communiquera. Mais la première personne qui l'entendra, c'est le coach. Aujourd'hui, il est en place et apprécié", a insisté Gérard Lopez, lequel a aussi annoncé le retour à l'ancien logo, alors que le nouveau, détesté des supporters girondins, avait coûté deux millions d'euros à l'ancienne direction. Un retour dans le droit chemin ?