Bordeaux : Gérard Lopez inculpé pour faux et usage de faux au Luxembourg

Le président des Girondins de Bordeaux est accusé de faux et usage de faux dans une affaire qui date de l'époque où il était à la tête de Lotus.

La période est on ne peut plus compliquée pour Gérard Lopez et les Girondins de Bordeaux. Relégué sportivement en Ligue 2, le club doit désormais se battre pour assurer sa survie économique.

Deux millions d'euros détournés ?

Or, la presse luxembourgeoise annonce que le président du club a été inculpé dans son pays pour "faux et usage de faux".

Les faits remonteraient à 2014, une époque où l'homme d'affaires possédait l'écurie de Formule 1 Lotus, aux côtés d'Eric Lux.

Une somme de deux millions d'euros aurait alors été transférée de son écurie de F1 vers le club de Fola Esch, dont il était également propriétaire, avant d'être versée sur le compte d'une société basée à Shangai et appartenant à Eric Lux.

Lopez dément ces accusations

L'ancien président du LOSC, qui risque une peine allant de trois mois à cinq ans d'emprisonnement, dément les accusations qui sont portées contre lui.

Autre mauvaise nouvelle pour Gérard Lopez, son club de Mouscron, en Belgique, a été déclaré en faillite après des mois de mauvaise gestion financière, provoquant une grande colère.

Reste désormais à savoir si cela aura un impact sur la situation de Bordeaux, qui doit trouver 40 millions d'euros rapidement pour convaincre la DNCG et ne pas se voir reléguer administrativement au-delà de la Ligue 2.