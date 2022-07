Bordeaux : Gérard Lopez dénonce une décision "inique" après la rétrogradation du club

Le président des Girondins a promis de se battre "jusqu'au bout" pour sauver le club, rétrogradé administrativement en National 1.

La commissions d'appel de la FFF a confirmé ce mardi la décision de la DNCG de rétrograder les Girondins de Bordeaux en National 1 en raison de leurs difficultés financières.

"Je me battrai jusqu'au bout"

Une situation particulièrement compliquée pour les Girondins, qui pourraient ainsi voir leur avenir menacé.

"Cette décision injuste est inacceptable et incompréhensible", a immédiatement dénoncé le président du club, Gérard Lopez, dans un communiqué.

🚨 Communiqué du Club 🚨 pic.twitter.com/k0aTkVJWYp — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 5, 2022

"Je le dis très clairement ce soir aux supporters, aux Bordelais, et à tous ceux qui ont le sang marine et blanc : je me battrai jusqu’au bout et c’est la raison pour laquelle, nous avons décidé d’exercer un recours contre cette décision inique."

Le club au scapulaire peut en effet encore saisir le CNOSF pour tenter d'obtenir gain de cause et rester en Ligue 2 la saison prochaine.

Un venir en suspens

Les Maritimes assurent pourtant avoir "présenté un projet considéré par tous les professionnels comme solide et qui répond point par point aux attentes exprimées par la commission en première instance", alors que ces derniers jours, l'entourage de Gérard Lopez laissaient entendre qu'un accord avait été trouvé avec les créanciers du club.

Des Girondins de Bordeaux qui estiment également dans leur communiqué avoir les "moyens financiers pour participer au championnat de Ligue 2 la saison prochaine, avec le budget le plus élevé de ce championnat".

Le Tribunal arbitral du sport devra donc désormais trancher. "Par cette décision, la commission d’appel de la FFF met en péril la survie du club, avec des conséquences désastreuses pour tout l’écosystème local : salariés, supporters, prestataires, bénévoles, élèves du centre de formation, exploitants du stade, et bien d’autres", conclut le club.